FutCast ao vivo: Argentina vence França nos pênaltis e é tricampeã mundial

A Albiceleste superou a França nos pênaltis, por 4 a 2, e conquistou o tri da Copa do Mundo. No tempo regulamentar e na prorrogação, as equipes terminaram empatadas em 3 a 3

O 29º e último dia da Copa do Mundo consagrou a Argentina de Lionel Messi. A Albiceleste superou a França nos pênaltis por 4 a 2, na final do Mundial, neste domingo, 18, e garantiu o tri. No tempo regulamentar e na prorrogação, o empate em 3 a 3 prevaleceu. O camisa 10 argentino, duas vezes, e Di Maria marcaram os gols dos "hermanos", enquanto Mbappé fez os três dos franceses.

