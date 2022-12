Copa do Mundo: prováveis escalações de Argentina x França e informações da final

Grande decisão do Mundial do Catar tem veterano Messi e jovem Mbappé como protagonistas na luta pelo tricampeonato. Bola rola a partir das 12 horas (de Brasília)

Neste domingo, 18, Argentina e França vão se enfrentar pela final da Copa do Mundo do Catar. A grande decisão será disputada no Estádio de Lusail, às 12 horas (de Brasília).

Ambas as seleções buscam o terceiro título da história da competição. Os argentinos conquistaram o torneio em 1978 e 1986, enquanto os franceses ficaram com a taça em 1998 e 2018.

A França, inclusive, pode se tornar a primeira equipe a conquistar um bicampeonato consecutivo em 60 anos. O último país a atingir o feito foi o Brasil, em 1958 e 1962. Além dos brasileiros, a Itália também conseguiu os títulos em sequência em 1934 e 1938.

Do lado argentino, o craque Lionel Messi busca sua redenção após ser vice-campeão na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Naquela ocasião, a Argentina perdeu para a Alemanha por 1 a 0, com gol de Mario Gotze já na prorrogação.

O francês Didier Deschamps deve contar com a volta o zagueiro Dayot Upamecano e do meio-campista Adrien Rabiot, titulares na campanha. Ambos ficaram de fora da semifinal diante do Marrocos por sintomas gripais. O atacante Kingsley Coman apresentou o mesmo problema após a classificação para a final e não participou do treino de quinta-feira.

Na Argentina, Lionel Scaloni terá força máxima. Os laterais Gonzalo Montiel e Marcos Acuña, que estavam suspensos para o jogo contra a Croácia, estarão à disposição novamente.

O técnico Scaloni, diferentemente de Deschamps, tem alterado o time titular argentina de acordo com o jogo. Contra a Holanda, por exemplo, o time entrou com três zagueiros (Romero, Otamendi e Lisandro Martínez), enquanto diante da Croácia reforçou o meio-campo com a entrada de Paredes.



Argentina x França



Argentina

5-3-2: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez. Téc: Lionel Scaloni

França

4-3-3: Hugo Lloris; Jules Koundé, Upamecano, Varane e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot e Griezmann; Mbappé, Giroud e Dembélé. Téc: Didier Deschamps

Local: Estádio Lusail, em Lusail-CAT

Data: 18/12/2022

Horário: 12 horas (de Brasília)

Árbitro: Szymon Marciniak-POL

Assistentes: Pawl Sokolnicki-POL e Tomasz Listkiewicz-POL

VAR: Ismail Elfath-EUA

Transmissão: TV Globo, SporTV, Fifa+, Cazé TV, Rádio O POVO CBN e CBN Cariri

