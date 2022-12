Morre segundo jornalista durante cobertura da Copa do Mundo do Catar

Depois da morte do repórter Grant Wahl por um mal súbito na sexta-feira, 9, foi confirmado o óbito do fotojornalista catari Khalid al-Misslam, que trabalhava para o canal de esportes Al Kass; causa do falecimento não foi divulgada

A imprensa do Catar confirmou a morte de mais um jornalista durante a cobertura da Copa do Mundo de 2022: depois do falecimento do repórter norte-americano Grant Wahl por um mal súbito na sexta-feira, 9, durante o jogo entre Argentina e Holanda, foi confirmado o óbito do fotojornalista catari Khaled al-Misslam, do canal de esportes Al Kass, neste sábado, 10.

Sem entrar em detalhes sobre a causa, a emissora confirmou a morte de al-Misslam nas redes sociais. Khaled fazia parte do Departamento de Criatividade.

“Com enorme tristeza e corações que acreditam na vontade e no destino de Deus, os canais Al Kass Sports lamentam a morte”, publicou a empresa catari. Veja a publicação:



Essa é a segunda morte repentina de profissionais da imprensa durante a cobertura do evento esportivo mundial no país em 48 horas.

O americano Grant Wahl, que morreu na sexta-feira enquanto trabalhava na partida das quartas de final da competição, foi barrado dias antes por usar uma camisa com arco-íris, um dos símbolos LGBTQIA+.

Seu irmão, Eric, questiona a versão das autoridades que alegam um mal súbito e afirma que o profissional teria sido assassinado.

Grant Wahl com camisa arco-íris antes da partida entre Estados Unidos e País de Gales (Foto: Reprodução/Twitter)



Wahl era um dos mais prestigiados jornalistas esportivos dos Estados Unidos. Com 48 anos, ele estava no Catar para a cobertura de sua oitava Copa do Mundo.

