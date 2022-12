Yassine Bounou fecha o gol contra Portugal e é eleito o melhor do duelo

A seleção de Marrocos surpreendeu o mundo do futebol mais uma vez e, com outra grande atuação de Yassine Bounou, eliminou Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O goleiro fez grandes defesas e foi essencial para a vitória por 1 a 0 dos africanos, tendo seu desempenho coroado pelo prêmio de melhor jogador da partida.

Apesar de ter sido eleito oficialmente o destaque do jogo, Yassine Boudou presenteou o troféu para Yousseff En-Nesyri. O atacante foi responsável por marcar o gol da vitória marroquina, de cabeça, aos 42 minutos da primeira etapa.