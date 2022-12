Kane perde pênalti, França vence Inglaterra e vai às semifinais da Copa do Mundo

Com o resultado, os franceses seguem em busca do segundo título consecutivo da Copa do Mundo e o terceiro da história

Segue vivo o sonho do tricampeonato francês. Neste sábado, 10, a França venceu a Inglaterra por 2 a 1 e garantiu classificação para a semifinal da Copa do Mundo 2022. Tchouaméni e Giroud anotaram os gols da seleção francesa. Já Harry Kane teve a chance de sair como herói, ao anotar o gol inglês, mas mandou para fora o pênalti na reta final do segundo tempo que levaria o confronto à prorrogação.

Com o resultado, os franceses seguem em busca do segundo título consecutivo da Copa do Mundo e o terceiro deles da história. Já os ingleses se despedem da competição nas quartas de final, com campanha inferior ao Mundial de 2018, quando foi eliminada nas semifinais.

Na próxima fase, a França encara o Marrocos, que surpreendeu Portugal e se classificou para a semifinal. O duelo entre as seleções por uma vaga na grande final acontece na próxima quarta-feira, às 16 horas, no horário de Brasília, no Estádio Al Bayt.

O jogo

A partida começou equilibrada, com as equipes lutando pela posse de bola nos minutos iniciais. A primeira grande oportunidade foi francesa. Aos 10 minutos, Giroud colocou o goleiro Pickford para trabalhar e quase abriu o placar. Aos 16 minutos, porém, o arqueiro inglês não conseguiu defender a finalização de Tchouaméni, que colocou a França em vantagem ao anotar um belo gol de fora da área.

Aos poucos, a Inglaterra cresceu na partida em busca do empate. As melhores chances vieram com Harry Kane. Aos 21, ele invadiu a área pelo lado direito, mas viu Lloris sair nos seus pés para afastar o perigo. Pouco depois, aos 28, ele finalizou firme da entrada da área, e o goleiro francês fez outra grande defesa para impedir o gol inglês.

Depois disso, porém, as oportunidades diminuíram para os dois lados. A Inglaterra tinha o controle da posse de bola, mas parava no sistema defensivo francês. Do outro lado, a França buscava o segundo gol nos contra-ataques.

Segundo tempo

Depois do intervalo, as equipes voltaram sem alterações, mas a Inglaterra entrou em campo com mais volume ofensivo. Logo no primeiro minuto, Bellingham forçou outra grande defesa de Lloris.

O empate veio aos 8 minutos, depois que o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio assinalou pênalti de Tchouaméni em Bukayo Saka. Na cobrança, Harry Kane bateu forte e cruzado para igualar o marcador.

A França quase voltou a liderar o placar no minuto seguinte, quando Rabiot finalizou para boa defesa de Pickford. Contudo, a Inglaterra foi quem seguiu melhor e ficou mais perto do gol da virada. Aos 24 minutos, o zagueiro Maguire quase deixou o dele de cabeça, após cobrança de falta lateral, mas a bola saiu triscando a trave.

Os franceses só voltaram a chegar com perigo aos 31 minutos, quando Giroud pegou a sobra dentro da área e finalizou de voleio, mas Pickford fez grande defesa e mandou para escanteio. Após a cobrança, Griezmann cruzou na cabeça de Giroud, que cabeceou para colocar a França em vantagem novamente.

Os ingleses tiveram a oportunidade de empatar a partida mais uma vez pouco tempo depois, aos 36 minutos, depois que a arbitragem assinalou pênalti em Mason Mount após checagem na cabine no VAR. Na cobrança, porém, Harry Kane pegou muito forte na bola e mandou por cima do gol.

Os minutos finais foram de grande tensão, com a Inglaterra em busca do empate a qualquer custo. A defesa francesa, porém, conseguiu conter os avanços do adversário, vencendo os duelos aéreos nas bolas cruzadas. A última grande oportunidade inglesa veio em cobrança de falta de Marcus Rashford, que bateu com categoria, mas a bola passou perto do travessão e foi para fora.