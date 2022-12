Frustração e tristeza: veja reação da torcida cearense com eliminação do Brasil

A torcida cearense foi da euforia do gol marcado por Neymar, na prorrogação, à frustração com a eliminação nas penalidades

A seleção brasileira se despediu da Copa do Mundo nesta sexta-feira, 9. O Brasil perdeu para a Croácia nos pênaltis (4x2) e foi eliminado do Mundial no Catar. A torcida cearense foi da euforia pelo gol marcado por Neymar, na prorrogação, à frustração com a eliminação nas penalidades.

Veja a galeria de fotos:

