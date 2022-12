Eliminação do Brasil na Copa do Mundo rende memes na web

O Brasil está fora da Copa do Mundo do Catar. Na tarde desta sexta-feira, 9, os brasileiros enfrentaram a Croácia e perderam por 4 a 2 nas penalidades máximas. No tempo normal, as equipes empataram em 0 a 0 e, na prorrogação, o placar terminou em 1 a 1. Apesar do resultado negativo, a eliminação rendeu diversos memes na internet.

Sentimento de tristeza

É muito ver o Neymar assim… pic.twitter.com/9B31KYoyHN — Gênio Neymar Jr.³ (@genioneymarjr1) December 9, 2022

Mais tristeza

para de mostrar o antony e o neymar chorando, por favor rede globo pic.twitter.com/xOwgx9KgnB December 9, 2022

Goleiro da Croácia que defendeu tudo

Pra mim o goleiro da Croácia tá assim pic.twitter.com/1jropxU7jj — CHOQUEI (@choquei) December 9, 2022

Fim do sonho do hexa

O sonho do hexa? Virou um pesadelo. pic.twitter.com/utVSV9YzKZ — Esquizyriah Carey (@esquizopoc) December 9, 2022

Gabigol fez falta?

NESSAS HORAS O GABIGOL FAZ FALTA, NÉ TITE?? #colunadofla



: GE pic.twitter.com/wno8SiQW3w — Coluna do Fla | Flamengo (@ColunadoFla) December 9, 2022

Pombo triste

neném richarlison merecia tanto esse hexa, tomara que ele esteja na próxima copa pic.twitter.com/NvNUGfF7BA — Gi (@hiddletstark) December 9, 2022

Críticas ao Tite

perdemos o hexa, parabéns tite pic.twitter.com/K5aoauDmG5 — Vôlei Links (@VoleiLinks) December 9, 2022

