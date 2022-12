Brasil é eliminado da Copa do Mundo nas quartas pela segunda vez seguida

O Brasil está fora da Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar. A seleção comandada por Tite foi derrotada nos pênaltis em 4 a 2 após empatar na prorrogação em 1 a 1 diante da Croácia e não irá para as semifinais do Mundial de seleções. Esta é a segunda vez seguida que o grupo brasileiro é eliminado nessa fase da competição.

Na edição anterior, em 2018, o Brasil também caiu nas quartas de final para um time europeu. À época, a Bélgica levou a melhor diante da seleção brasileira por 2 a 1. Na atual Copa do Mundo, a seleção brasileira disputou cinco jogos. Foram somadas três vitórias e uma derrota antes do empate nesta sexta, 9, no tempo regulamentar. Foram marcados oito gols e foram tomados três.

Agora, a seleção chega a 20 anos sem ir a uma final de Copa do Mundo. A última vez que o Canarinho foi até a última fase do certame foi quando o time foi pentacampeão, em 2002.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Brasil perde para Croácia nos pênaltis e está fora da Copa do Mundo 2022

FutCast ao vivo: Brasil perde nos pênaltis e é eliminado da Copa

VEJA FOTOS: reações da torcida cearense durante jogo entre Brasil e Croácia

Campanha do Brasil na Copa 2022

5 jogos



3 vitórias



1 empate



1 derrota



8 gols pró



3 gol contra

Tags