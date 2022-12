Luis Enrique é demitido da seleção da Espanha após eliminação na Copa do Mundo

Espanhóis foram eliminados nas quartas do Mundial ao perder para Marrocos na disputa de pênaltis

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou nesta quinta-feira, 8, a saída de Luis Enrique do comando técnico da seleção, após a eliminação na Copa do Mundo. Os espanhóis caíram nas oitavas do Mundial depois de perder para Marrocos nos pênaltis.

A entidade agradeceu ao treinador pelo trabalho desenvolvido na seleção, mas destacou a necessidade de um novo projeto. “A direção esportiva da RFEF transmitiu ao presidente um relatório no qual se determina que um novo projeto deve começar para a Seleção Espanhola de Futebol, com o objetivo de continuar com o crescimento alcançado nos últimos anos graças ao trabalho realizado por Luis Enrique e seus colaboradores”, informou.

“A RFEF deseja enfaticamente a Luis Enrique e sua equipe boa sorte em seus futuros projetos profissionais. O treinador conquista o carinho e a admiração dos seus colaboradores da Seleção e de toda a Federação, que será sempre a sua casa”, agradeceu a entidade em comunicado.

Antes da queda no Mundial, o técnico, em live na Twitch, afirmou que não havia nenhum time melhor que o espanhol no torneio. "Se há alguma seleção melhor que a Espanha? Futebolisticamente, não, claramente. Temos favoritas como a França e o Brasil, mas ninguém pode ficar surpreso ao ver o que fazem. Não tememos ninguém, jogamos recentemente contra a França e conseguimos ganhar o jogo. Procuramos os pontos positivos para reforçar a nossa equipe", frisou.

Confira nota da RFEF na íntegra:

