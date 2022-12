Marrocos elimina Espanha nos pênaltis e vai às quartas da Copa pela 1ª vez na história

Marrocos segue surpreendendo na Copa do Mundo de 2022. Nesta terça-feira, a seleção marroquina venceu a Espanha por 3 a 0, nos pênaltis, após empate de 0 a 0 no tempo normal, no Estádio Cidade da Educação, em Al-Rayyan, no Catar, pelas oitavas de final do torneio.

Com o resultado, Marrocos avançou às quartas de final de um Mundial pela primeira vez na história. Na próxima fase, a equipe africana enfrenta o vencedor de Portugal x Suíça, que se enfrentam às 16 horas (de Brasília).

Marrocos volta a campo, portanto, no sábado, às 12 horas, no Estádio Al Thumama, em Doha, no Catar.

A Espanha, por sua vez, chegou a sua terceira eliminação precoce seguida em Copas. Em 2014, a equipe não passou da fase de grupos. Já em 2018, caiu nas oitavas para a Rússia. Agora, mais uma eliminação nas oitavas.

O jogo

A primeira etapa começou com os espanhóis dominando a posse de bola. A equipe do técnico Luis Enrique subiu as suas linhas e trocou muitos passes no campo de ataque, mas encontrou dificuldade para furar a forte marcação adversária.

Do outro lado, os marroquinos apostavam nos contra-ataques e foram até mais perigosos. Aos 11 minutos, Hakimi cobrou falta da intermediária e mandou por cima.

A Espanha respondeu aos 24. Após vacilo de Bono, Ferrán Torres pegou a bola na grande área e rolou para Gavi, que carimbou o travessão. No rebote, Ferrán Torres teve p chute bloqueado pela defesa. Dois minutos depois, Asensio foi acionado pela esquerda e soltou uma pancada na rede pelo lado de fora.

Na reta final do primeiro tempo, Marrocos cresceu e criou boas oportunidades. Aos 32, Mazraoul arriscou de longe e obrigou Unal Simón a fazer boa defesa. Com 41 minutos, Boufal deu lindo drible no marcador e cruzou na medida para Aguerd, que cabeceou para fora.

2º tempo

Na volta do intervalo, a Espanha seguiu dominando a posse de bola, mas ainda com problemas para encontrar espaços na marcação. Com isso, uma alternativa encontrada foi chutar de longe. Aos oito, Dani Olmo tentou e parou em Bono.

Já aos 35, Morata recebeu na linha de fundo e arriscou, mesmo sem ângulo, o chute. A bola passou rente a linha do gol e se perdeu pela linha de fundo.

Os africanos responderam aos 40. Hakimi cruzou para a área, Ez Abde escorou para o meio e Cheddira tentou o arremate, porém pegou mal na bola e mandou para fora.

No fim, a Espanha até teve mais uma oportunidade. Dani Olmo cobrou falta na área, a bola passou por todo mundo e quase entrou. Atento, Bono espalmou. Assim, o jogo foi para a prorrogação.

Tempo extra

Na prorrogação, o jogo seguiu no mesmo ritmo. A Espanha encurralou Marrocos e quase abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento para a área, Balde pegou a sobra na esquerda e chutou firme. No meio do caminho, a defesa se atirou na bola para cortar.

Do outro lado, os marroquinos tiveram uma chance de ouro para balançar as redes. Aos 13, Cheddira recebeu ótimo passe, invadiu a área e finalizou rasteiro para a difícil defesa de Unai Simón.

Na etapa final, as equipes não conseguiram criar nenhuma chance real e, com isso, a decisão foi para os pênaltis, onde quem se deu melhor foi a Espanha.

Sabiri, Ziyech e Hakimi fizeram para os marroquinos, enquanto Benoun perdeu. Do outro lado, Sarabia, Soler, Busquets perderam e deram a vitória para a seleção marroquina.