Neymar é eleito melhor atleta de Brasil x Coreia do Sul e nega dores no tornozelo

Atacante estava de fora há duas partidas e voltou ao time titular do Brasil nas oitavas de final, com direito a marcar um dos 4 gols sobre os sul-coreanos

Neymar voltou a jogar pela seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar após dois jogos fora por lesão na fase de grupos. O atacante foi titular na goleada sobre a Coreia do Sul, na tarde desta segunda-feira, 5, e, com um gol marcado, acabou eleito o melhor em campo. Além dessa boa notícia, o camisa 10 afirmou: não sentiu o tornozelo direito durante o jogo decisivo.

"Não senti nada no tornozelo, graças a Deus. O desempenho foi muito bom, gostei muito da partida de hoje (segunda), mas dá para melhorar sempre, é o que sempre busco. Não posso ficar satisfeito pelo jogo de hoje, mas, sim, seguir crescendo junto com a equipe. O destaque do jogo de hoje foi nosso elenco, o time completo. Não foi só um jogador. Estou muito contente, muito feliz pelo desempenho de todos meus companheiros", disse o jogador em coletiva de imprensa após a classificação.

"Primeiramente agradecer a Deus por me fazer ter forças para voltar, buscar o tratamento, seguir e fazer tudo o que tinha que fazer para voltar a jogar. Depois aos doutores, fisioterapeutas, companheiros que me deram força nesses dias. Estou muito feliz por ter voltado a jogar, a jogar bem. Hoje é difícil entregar um prêmio de melhor do jogo para alguém do Brasil, todos jogaram muito. Todos estão de parabéns e a gente fica muito feliz com nossa atuação. É o que a gente queria, passar e jogar bem, merecer vencer. Fizemos isso lá dentro. A torcida está da parabéns, fazendo uma festa muito linda", complementou.

Além de Neymar, o lateral direito Danilo também retornou aos 11 iniciais nesta tarde após recuperar-se de lesão. Ele foi escalado pelo lado esquerdo, enquanto Éder Militão ficou no direito.

