Daniel Alves faz publicação motivacional antes de Brasil x Coreia do Sul: "Nós realizamos os sonhos"

Poucas horas antes de a bola rolar para o confronto entre Brasil e Coreia do Sul, nesta segunda-feira, 4, o lateral-direito Daniel Alves recorreu às redes sociais para publicar uma mensagem de motivação, citando o sonho da disputa pela Copa do Mundo.

"Sonhos não se realizam. Nós realizamos os sonhos. Sonho é apenas algo que a mente cria, ações são o pó mágico que faz essa harmônica magia", escreveu o camisa 13 da Seleção Brasileira.



Ver esta publicação no Instagram





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

























































Uma publicação partilhada por Daniel Alves (@danialves)





Aos 39 anos, Daniel Alves conquistou a confiança de Tite e foi convocado para a Copa do Mundo, apesar de algumas críticas de parte da torcida brasileira.

No Catar, o lateral-direito ficou no banco de reservas nos dois primeiros jogos e só atuou na derrota para Camarões, na última sexta-feira quando a Seleção atuou com uma equipe reserva, poupando os titulares para o confronto desta segunda-feira.

Com o retorno de Danilo, recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, Daniel Alves deve permanecer no banco de reservas. O lateral da Juventus tende a ser improvisado pelo lado esquerdo, enquanto Éder Militão ocupa a lateral-direita.

Nesta segunda-feira, o Brasil enfrenta a Coreia do Sul em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Catar.

Tags