Sterling tem casa invadida e volta para Inglaterra antes do jogo contra Senegal na Copa do Mundo

A Inglaterra se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar após bater Senegal por 3 a 0 neste domingo, 4 de dezembro. Uma ausência na partida foi a do atacante inglês Raheem Sterling, que precisou voltar com urgência para Londres. O motivo foi que sua casa foi invadida por ladrões armados.

Conforme informações da imprensa inglesa, esposa e filho do jogador ficaram muito abalados com o ocorrido. Diante disso, Sterling teria voltado para a Inglaterra para tranquilizar seus familiares, que estavam em casa no momento da invasão dos criminosos.

Logo após os 3 a 0 que deram a classificação para a Inglaterra, o técnico inglês Gareth Southgate afirmou em coletiva de imprensa o retorno do jogador à Europa. “Ele está voltando para a Inglaterra e demos a ele tempo para tentar resolver o problema, estar com sua família. Nós vamos dar a ele esse espaço”, disse.

Ainda assim, é possível que ele volte ao Catar e seja reintegrado ao elenco, que entra em campo no sábado, 10 de dezembro. Diante da atual campeã França, a partida acontece pelas quartas de final às 16 horas.



Com informações da AFP

