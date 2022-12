Kane celebra 1º gol na Copa e projeta Inglaterra e França nas quartas

Harry Kane enfim desencantou pela Inglaterra e marcou, neste domingo, 4, o seu primeiro gol na Copa do Mundo do Catar. O atacante celebrou o tento, analisou a vitória de 3 a 0 contra Senegal e projetou o duelo diante da França, pelas quartas de final do torneio.

“Foi muito difícil, um jogo de mata-mata. Tivemos maturidade, fizemos 3 a 0 contra um time muito bom. A mentalidade foi ótima desde o início e aproveitamos as chances que tivemos”, iniciou o capitão inglês após o jogo em Al Khor.

“A gente se sente bem. Temos bons atletas velozes, jogadores que atacam e somos sólidos na defesa. São três jogos consecutivos sem levar gols. É um ótimo dia para nós. Sou atacante e, quando marco, sempre fico feliz”, acrescentou.

Com o triunfo no Estádio Al Bayt, os ingleses enfrentarão a França nas quartas de final do Mundial. A partida ocorrerá no sábado, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Al Bayt. A seleção comandada por Didier Deschamps também garantiu a vaga neste domingo, após ganhar da Polônia por 3 a 1.

“Nosso foco agora é totalmente neles. Será uma partida muito difícil, eles são os atuais campeões. Agora vamos nos recuperar bem. Estamos ansiosos para o jogo”, concluiu Kane, que soma 52 gols e está a um de distância de Wayne Rooney, maior artilheiro da história da seleção inglesa.

