Inglaterra vence Senegal e enfrenta a França nas quartas da Copa

A Inglaterra garantiu classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. A equipe derrotou Senegal neste domingo, 4, no estádio Al Bayt, por com gols de Henderson, Kane e Saka. Com o resultado, os ingleses encaram na próxima fase a França, que venceu a Polônia por 3 a 1. As seleções se enfrentam no próximo sábado, 10, às 16 horas, no estádio Al Bayt.



Eliminado, Senegal registrou a sua segunda melhor campanha na história nas Copas. Ainda na estreia, na edição de 2002, a equipe chegou às quartas de final da competição. Já a Inglaterra, semifinalista no Mundial da Rússia, sagrou-se campeã uma vez, em 1966.

O jogo

A partida começou truncada com a Inglaterra com mais posse de bola, mas sem criar grandes chances de perigo. A meia hora inicial da partida contou com pouca criatividade por parte das equipes. As primeiras grandes oportunidades foram dos senegaleses.

Aos 22, Diatta aproveitou erro de Maguire na saída, cruzou para Dia, que bateu de primeira. A bola bateu em Stones e sobrou para Sarr, que mandou para longe. Depois, o goleiro Pickford fez um milagre. Sarr deu bom passe para Dia, que finalizou firme para grande defesa do arqueiro inglês.

No entanto, foram os ingleses que abriram o marcador. Aos 38, Bellingham recebe de Kane, que cruzou para trás e Henderson mandou para as redes. Depois do gol, a Inglaterra continuou pressionando e nos acréscimos o camisa 9 marcou seu primeiro tento na Copa. Ciss errou o domínio no meio de campo, Bellingham roubou e lançou para Foden, que tocou para Kane. Ele bateu cruzado sem chance para Mendy.

Na volta do intervalo, a Inglaterra seguiu com o toque bola, buscando espaços na defesa senegalesa, que se fechava bem. Até que aos 11 da segunda etapa, Saka anotou o terceiro. Após dividida de Kane, a bola sobra para Foden, que cruza na medida para o camisa 17 marcar com categoria, que sacramentou o triunfo de 3 a 0.

Jogos das oitavas da Copa



No primeiro jogo desta segunda, 5, Croácia e Japão se enfrentam às 12 horas, no estádioAL Jonaub. Mesmo perdendo para Camarões, o Brasil garantiu o primeiro lugar do Grupo G e vai enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final. O time coreano venceu Portugal e ficou em segundo lugar do Grupo H. As duas seleções duelam na próxima segunda-feira, 5, às 16 horas (horário de Brasília), no estádio 974. Tite confirmou que Neymar entrará em campo no confronto diante dos coreanos.



Argentina e Holanda já estão classificadas para as quartas do Mundial. As seleções se enfrentam na próxima sexta-feira, 9, às 16 horas, no estádio Lusail. (Com Gazeta Esportiva)

FICHA TÉCNICA



INGLATERRA 3 X 0 SENEGAL

Local: Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Khor (QAT)

Data: 4 de dezembro de 2022 (domingo)

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Iván Barton (SLV)

Assistentes: David Morán (SLV) e Kathryn Nesbitt (EUA)

VAR: Drew Fischer (CAN)

Cartão amarelo: Koulibaly (Senegal)

GOLS:

Inglaterra: Henderson (38mins do 1º tempo), Kane (48mins do 1º tempo) e Saka (12mins do 2º tempo)

INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones (Dier), Maguire e Shaw; Henderson (Phillips), Rice e Bellingham (Mount); Saka (Rashford), Kane e Foden (Grealish)

Técnico: Gareth Southgate

SENEGAL: Édouard Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo e Jakobs (Ballo-Touré); Ciss (Pape Gueye) e Nampalys Mendy; Diatta (Bamba Dieng), Ndiaye (Pape Sarr) e Ismailla Sarr; Dia (Diédhiou)

Técnico: Aliou Cissé

