Com gol diante dos EUA, Depay se torna segundo maior artilheiro da Holanda

Atacante do Barcelona ultrapassou o ex-jogador Klas-Jan Huntelaar, que soma 42 gols. Agora, Depay está atrás apenas de Robin Van Persie, autor de 50 tentos com a camisa holandesa

Neste sábado,3, a Holanda venceu os Estados Unidos por 3 a 1 pelas oitavas de final da Copa do Mundo e garantiram a classificação para a próxima fase. Memphis Depay anotou o gol que abriu o placar para os holandeses e, com isso, se tornou o segundo maior artilheiro da história da Laranja Mecânica, com 43 tentos.

O atacante do Barcelona ultrapassou o ex-jogador Klas-Jan Huntelaar, que soma 42 gols. Agora, Depay está atrás apenas de Robin Van Persie, autor de 50 tentos com a camisa da Holanda.

Vale destacar também que Memphis Depay chegou a três gols marcados em Copas do Mundo. O atacante também balançou as redes duas vezes na edição de 2014, no Brasil.

Com a classificação garantida, a Holanda aguarda o vencedor do confronto entre Argentina e Austrália para saber quem enfrentará nas quartas de final da Copa do Mundo. Argentinos e australianos duelam ainda neste sábado, às 16 horas (de Brasília). O jogo da próxima fase está marcado para a próxima sexta-feira, também às 16 horas (de Brasília), no Lusail Stadium.

Confira o top 10 dos maiores artilheiros da Holanda:

1 - Robin Van Persie, 50 gols;

2 - Memphis Depay, 43 gols;

3 - Klas-Jan Huntelaar, 42 gols;

4 - Patrick Kluivert, 40 gols;

5 - Dennis Bergkamp, 37 gols;

6 - Arjen Robben, 37 gols;

7 - Faas Wilkes, 35 gols;

8 - Ruud Van Nistelrooy, 35 gols;

9 - Abe Lenstra, 33 gols;

10 - Johan Cruyff, 33 gols.