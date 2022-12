Pedro: quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

Esta é a 1º vez em que o jogador é convocado para jogar pelo Brasil em uma Copa do Mundo. Conheça Pedro Guilherme, o centroavante do Flamengo

Pedro Guilherme Abreu dos Santos, de 25 anos de idade, conhecido em campo como Pedro, é um dos jogadores integrantes da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022.

Apesar de ter sido convocado por Tite para compor a Seleção em 2018, esta é a sua 1º participação no torneio mundial organizado pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa).

Atualmente, o jogador atua como centroavante no Clube de Regatas do Flamengo.

Pedro na Copa do Mundo 2022: carreira no futebol



Nascido em 20 de junho de 1997, no Rio de Janeiro, Pedro iniciou sua trajetória no futebol ainda na adolescência, aos 17 anos de idade, nas categorias de base do Fluminense Football Clube. Em 2016, após marcar 32 gols, Pedro sagrou-se o artilheiro das categorias de base do Brasil.

Fluminense

Devido ao ótimo desempenho nos anos em que participou das categorias de base do Fluminense, Pedro foi contratado profissionalmente pelo clube. O seu 1º gol pelo time foi em uma partida válida pela Primeira Liga do Brasil de 2017.

Aos 20 anos, Pedro sagrou-se o artilheiro do Campeonato Carioca mais jovem jogando pelo Fluminense profissionalmente. No mesmo período, durante o Campeonato Brasileiro, o jogador sofreu uma contusão que o fez ficar afastado dos campos pelo resto de 2018.

Apesar disso, no fim do ano foi eleito a revelação do campeonato - o jogador que mais finalizava e o segundo em participações diretas nos gols. Em 2019, Pedro voltou a ativa.

Fiorentina

Em agosto de 2019, o Fiorentina Associazione Calcio Firenze Fiorentina anunciou a contratação de Pedro, após uma negociação feita com o Fluminense. No mês seguinte, o jogador marcou seu 1º gol com a camisa do clube italiano.

Flamengo

Everton retornou ao Brasil em 2020, emprestado pelo Fiorentina ao Clube de Regatas do Flamengo. Em sua estreia no time, marcou seu 1º gol, em partida contra o Resende. Em dezembro do mesmo ano, foi comprado oficialmente pelo clube, em que permanece até o ano atual.

Pedro na Copa do Mundo 2022: participação na seleção brasileira

Pedro foi convocado pelo treinador Tite para compor a Seleção brasileira em 2018, poucos meses após a Copa do Mundo na Rússia.

O jogador iria defender a Seleção em dois amistosos, no entanto, no mesmo período contundiu-se e foi substituído por Richarlison.

Em 7 de novembro de 2022, Pedro foi convocado por Tite para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo 2022. Essa é a 1º participação do jogador no torneio mundial organizado pela Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa).

Pedro na Copa do Mundo 2022: vida amorosa



Pedro é noivo de Fernanda. O pedido de casamento veio após o atacante do Flamengo ter sido convocado para a Copa do Mundo no Catar.

