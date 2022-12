Auxiliar técnico do Brasil projeta duelo contra Camarões e evita escolher adversários do mata-mata

Depois de vencer a Suíça por 1 a 0, a seleção brasileira já começou a sua preparação para enfrentar Camarões, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O auxiliar técnico César Sampaio afirmou estar de olho em Vincent Aboubakar. O atacante foi o grande destaque no empate de 3 a 3 com a Sérvia, na última segunda-feira, 28. Ele saiu do banco de reservas no segundo tempo, marcou um gol e deu uma assistência.

"Camarões conseguiu um grande resultado, vem viva na competição. Em geral, temos dificuldade nesse tipo de jogo de contato. O Aboubakar ataca muito a última linha, merece um respeito maior por ser referência e artilheiro. Vamos treinar primeiro a parte defensiva, de neutralizar, e trabalhar em cima das fraquezas. A gente estava 1000% envolvido com a Suíça, agora que vamos trabalhar em cima do jogo contra Camarões", analisou o auxiliar técnico César Sampaio.

Já classificada para as oitavas de final do Mundial do Catar, a Seleção busca encerrar a fase de grupos com 100% de aproveitamento e não pensa em "escolher" adversário.

"Com certeza o Tite não vai escolher adversário, o principal é o Brasil. Fazemos as avaliações, colocamos para o título, mas o mais importante é o Brasil, independentemente do adversário", pontuou o analista Ricardo Gomes.

Questionado sobre qual seleção chamou mais a atenção até o momento, César Sampaio salientou a força da França, atual campeã mundial. Assim como o Brasil, os franceses também somam duas vitórias nos dois primeiros jogos.

"A gente tem focado mais no nosso grupo, mas é inevitável espiar um jogo ou outro de vez em quando. A França se mostrou uma seleção de uma capacidade técnica respeitável, com jogadores de referência e um time organizado. É um dos candidatos. Temos que reconhecer", finalizou.

A Seleção Brasileira enfrenta Camarões na sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Lusail, pela terceira rodada do grupo G. A equipe do técnico Tite lidera a chave, com seis pontos.

