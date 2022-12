Austrália surpreende, vence Dinamarca e avança às oitavas de final da Copa

A seleção venceu a Dinamarca nesta quarta-feira por 1 a 0, pela última rodada da fase de grupos, e garantiu vaga na próxima etapa do Mundial. Com o resultado, os australianos ficaram na segunda colocação do grupo D

A Austrália está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A seleção venceu a Dinamarca nesta quarta-feira por 1 a 0, pela última rodada da fase de grupos, e garantiu vaga na próxima etapa do Mundial. Com o resultado, os australianos ficaram na segunda colocação do grupo D, com seis pontos.

Ao mesmo tempo, Tunísia e a já classificada França também duelavam pela mesma chave. Apesar da vitória dos tunisianos por 1 a 0, o time não conseguiu passagem para as oitavas, encerrando sua participação na Copa na terceira posição, com quatro unidades.

A seleção australiana chega às oitavas pela segunda vez na história. Em 2006, a equipe chegou à etapa e foi eliminada pela Itália. Na Copa de 2018, parou apenas na fase de grupos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a Dinamarca encerra sua sexta participação em Copas. A melhor campanha do time foi em 1998, quando chegou até às quartas de final e foi batida pelo Brasil, por 3 a 2. Na última edição do torneio, foi eliminada nas oitavas para a Croácia, vice campeã, nos pênaltis.

Austrália e França agora esperam a definição dos classificados do grupo C. Polônia e Argentina se enfrentam ainda nesta quarta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio 974. Simultaneamente, Arábia Saudita e México duelam no Estádio Lusail.

Muita posse e pouca pontaria

O primeiro chute saiu dos pés dos australianos, mas nada com muito perigo. A defesa da Dinamarca rebateu e afastou a bola tranquilamente. Na sequência, foi a vez dos dinamarqueses chegarem ao ataque, com Braithwaite. O jogador recebeu cruzamento de Maehle, porém não conseguiu alcançar a área e o goleiro não teve trabalho.

O primeiro lance promissor aconteceu aos dez minutos. Jensen recebeu belo passe na área e chutou forte, buscando o ângulo direito, mas o Mat Rayan defendeu e jogou a bola para escanteio.

Aos 19, a Dinamarca desceu para o ataque com Maehle, que arrancou pela esquerda e invadiu a área. O atleta tentou cruzar rasteiro para a pequena área e quase que a falha do goleiro fez com que o placar fosse alterado.

No restante da etapa não houve nenhum outro cenário construído que pudesse ser um destaque. A maior posse de bola foi da favorita Dinamarca, com 58%, enquanto a Austrália teve 30%, além de 13% em disputa.

Austrália surpreende

Na volta dos vestiários a situação não mudou. Os dois times tentavam buscar jogadas, mas no último passe ambos pecavam.

O placar foi alterado aos 15 minutos. Após ataque da Dinamarca, a Austrália arrancou um contra-ataque pelo lado esquerdo do campo com Leckie, que foi para cima do marcador, driblou duas vezes e bateu no canto do gol de Schmeichel.

Faltando dez minutos para o fim, a Dinamarca não conseguiu aproveitar nenhuma das doze finalizações que realizou, com apenas três certas no alvo. Apesar do favoritismo, a seleção caiu muito de desempenho após o gol e não conseguiu reverter o placar.

FICHA TÉCNICA



AUSTRÁLIA X DINAMARCA

Local: Estádio Al Janoub, em Al Wakrah (QAT)



Data: 30 de novembro de 2022, quarta-feira



Horário: às 12h (de Brasília)



Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)



Assistentes: Mokrane Gourari (ALG) e Abdelhak Etchiali (ALG)



VAR: Mauro Vigliano (ARG)



Cartões amarelos: Behich e Degenek (Austrália); Skov (Dinamarca)

Gols



Austrália: Leckie, aos 15 do 2T

AUSTRÁLIA: Mat Ryan; Degenek, Souttar, Rowles e Behich; Leckie (Hrustic), Jack Irvine, Aaron Mooy, Riley McGree (Wright) e Goodwin (Baccus); Mitchell Duke (Maclaren).



Técnico: Graham Arnold

DINAMARCA: Schmeichel; Kristensen (Bah), Andersen, Christensen e Maehle (Skov); Hojbjerg, Jensen e Eriksen; Skov Olsen (Cornelius), Braithwaite e Lindstrom.



Técnico: Kasper Hjulmand

Tags