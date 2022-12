Veja fotos da vitória da seleção brasileira sobre a Suíça pela Copa do Mundo

A seleção brasileira está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Na tarde desta segunda-feira, 28, o Brasil encontrou dificuldades, mas conseguiu superar a Suíça por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo volante Casemiro, após passe de Rodrygo, no final do segundo tempo.

Com o resultado, o Brasil terminou a segunda rodada da fase de grupos na primeira posição da chave G, com seis pontos conquistados. Dessa forma, a equipe poderá se dar o luxo de poupar jogadores contra Camarões, na próxima sexta-feira, 2, já que com apenas um empate o time ficará na liderança.

Veja fotos da vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Suíça



