Suíça perde atacante na véspera de jogo contra o Brasil

Noah Okafor jogou cerca de 30 minutos durante a estreia dos suíços na Copa do Mundo de 2022. Com problemas musculares na coxa, o jogador não enfrenta Seleção Brasileira

O técnico Murat Yakin não terá à disposição o atacante Noah Okafor, que ficou de fora dos treinamentos do final de semana por conta de problemas musculares na coxa. A Suíça é o adversário da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 28, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

O atacante do Salzburg, que é reserva na seleção europeia, passou por exames médicos e tratamentos, mas não se recuperou a tempo. Ele entrou aos 25 minutos do segundo tempo na vitória por 1 a 0 sobre Camarões, na estreia, no lugar de Shaqiri.

A provável escalação da Suíça para enfrentar o Brasil tem: Sommer; Widmer, Schar, Akanji e Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow e Vargas; Embolo.

Vale lembrar que, pelo lado verde e amarelo, o técnico Tite não poderá contar com o lateral direito Danilo e o atacante Neymar. Éder Militão e Rodrygo devem ser os substitutos.

Suíça e Brasil se encontram nesta segunda-feira, 28, a partir das 13h (de Brasília), no estádio 974. Ambos estão na briga para garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo após terem vencido na estreia.

