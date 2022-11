De virada, Croácia goleia Canadá e assume liderança do grupo F da Copa do Mundo

Atual vice-campeã mundial saiu atrás no placar logo no primeiro minuto de jogo, mas virou a partida e confirmou o favoritismo diante dos canadenses

A Croácia goleou a equipe do Canadá por 4 a 1 neste domingo, no Estádio Internacional Khalifa, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. Com o triunfo, os croatas assumiram a liderança da chave F, enquanto os canadenses não possuem mais chances de avançar para o mata-mata.

O Canadá iniciou o jogo melhor, abrindo o placar logo no começo com Alphonso Davies, de cabeça. Esse, inclusive, foi o primeiro gol do Canadá em uma edição de Copa do Mundo na história.

No entanto, a Croácia cresceu na partida e virou o jogo sem problemas, com gols de Kramaric (duas vezes), Livaja e Majer. A equipe do técnico Zlatko Dalic se recuperou após empatar em 0 a 0 com Marrocos na estreia da Copa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o fim da segunda rodada, a Croácia assumiu a ponta do grupo F, com quatro pontos. Marrocos vem logo atrás com a mesma pontuação mas com menos saldo de gols (3 a 2 para os croatas).

A Bélgica encontra- se na terceira colocação, com três pontos, enquanto Canadá está na lanterna, com duas derrotas no torneio. Os canadenses não possuem mais chances de avançar para as oitavas de final.

Na última rodada da fase de grupos, a Croácia enfrentará a Bélgica na quinta-feira, às 12 horas (de Brasília). No mesmo dia e horário, Marrocos pega a seleção canadense.

Primeiro tempo

O Canadá começou o jogo com tudo, abrindo o placar logo aos dois minutos de jogo. Em contragolpe bem armado, Buchanan cruzou na medida para Alphonso Davies cabecear para o fundo das redes, para delírio dos canadenses.

Após o gol, a Croácia foi se reabilitando aos poucos na partida. Aos 25 minutos, Kramaric chegou a empatar, mas houve um impedimento na origem do lance, assinalado pelo bandeirinha.

Aos 35, Livaja levou perigo finalizando em cima do goleiro Borjan, que fechou bem o ângulo. Mas logo em seguida, enfim, os croatas chegaram ao empate, com Kramaric. O atacante recebeu passe em profundidade de Perisic e finalizou sem chance para o arqueiro croata.

A virada da Croácia veio ainda na primeira etapa, com Livaja. Juranovic fez bonita jogada conduzindo a bola de fora para dentro e serviu o jogador de 29 anos, que finalizou no canto de Borjan.

Segundo tempo



Buscando correr atrás do prejuízo, os canadenses começaram a segunda etapa em cima e quase empataram nos primeiros minutos de jogo. Jonathan Osorio, que entrou no intervalo, finalizou de fora da área e a bola passou raspando da meta de Livakovic.

Aos 10 minutos, porém, a Croácia voltou a ter uma grande chance. Em jogada lateral, Modric serviu Kramaric, que sozinho na entrada da área, finalizou para grande defesa de Borjan.

O terceiro gol da Croácia veio aos 25 minutos, novamente com Kramaric. O atacante recebeu cruzamento de Perisic, dominou tirando do marcador e finalizou no canto, com categoria.

Os croatas ainda quase transformaram a vitória em goleada faltando 10 minutos para o fim, mas Borjan evitou, defendendo chute de Kovacic na grande área. Porém, em falha grosseira de Kamal Miller nos acréscimos, Orsic disparou sozinho em direção ao gol e apenas serviu Majer, que estufou as redes do Estádio Internacional Khalifa, sacramentando o triunfo da Croácia.

Tags