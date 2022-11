Lewandowski encerra jejum em Copas, e Polônia vence Arábia Saudita por 2 a 0

Atacante do Barcelona e Zielinski anotaram os gols do triunfo europeu pela segundada rodada do Grupo C do Mundial do Catar

A Polônia entrou em campo pela segunda vez nesta Copa do Mundo e venceu a Arábia Saudita, por 2 a 0, no estádio Cidade da Educação. Os gols polacos foram anotados pelo astro Robert Lewandowski e pelo meio-campista Zielinksi, e marcaram a primeira vitória da equipe no Mundial do Catar.

Quando os poloneses venciam a partida apenas por 1 a 0, os sauditas tiveram a oportunidade de empatar com um pênalti, mas Szczesny defendeu. O goleiro, inclusive, teve grande atuação e apareceu em momentos importantes ao longo do jogo. Lewa, por sua vez, enfim marcou seu primeiro tento na história da competição - além de uma assistência.

Assim, a Polônia assumiu a liderança momentânea do grupo C, com quatro pontos. Mais tarde, México e Argentina se enfrentam e podem embolar o grupo. O jogo acontece ainda neste sábado, 26, às 16 horas (de Brasília), no estádio Lusail.

O time de Lewandowski e companhia volta aos gramados da Copa já na próxima quarta-feira, 30, às 16h, no estádio 974. Já a Arábia Saudita encerra sua participação na fase de grupos diante dos mexicanos, na mesma data e horário, mas no no estádio Lusail.

O jogo

Foram os sauditas quem assustaram pela primeira vez na partida. Aos 12 minutos, Kanno recebeu passe na entrada da área e emendou uma pancada para grande defesa de Szczesny. Já aos 25, a Polônia chegou com perigo em cabeceio de Bielik, mas Al-Shehri desviou.

Com 39 minutos no relógio, os poloneses abriram o placar. Cash cruzou para Lewandowski, que tirou do goleiro e tocou para o meio da grande área. Zielinski, então, bateu firme e estufou as redes.

No lance seguinte, Lewa teve nova oportunidade para marcar, mas bateu cruzado para fora. A Arábia Saudita respondeu aos 43, quando Al-Shehri invadiu a área e foi derrubado por Bielik. O árbitro Wilton Pereira Sampaio conferiu o lance no VAR e assinalou a penalidade.

O astro da seleção saudita, Al-Dawsari cobrou no canto esquerdo, mas Szczesny saltou para fazer a defesa. O goleiro ainda salvou o rebote de Al-Brikan para encerrar este agitado primeiro tempo.

Lewa encerra jejum

Os árabes ensaiaram uma pressão no início da etapa final em busca do empate. Aos nove minutos, Al-Dawsari aproveitou confusão na pequena área e tentou de letra, mas Szczesny agarrou e Glik afastou para longe.

Aos 14, Al-Brikan recebeu em frente ao gol após boa trama coletiva, mas mandou para fora. Na sequência, a Polônia saiu jogando errado e Kanno teve chance, mas desperdiçou. Os poloneses, apostando nos contra-ataques, quase ampliou aos 17. Milil recebeu cruzamento na área e, livre de marcação, cabeceou no travessão.

Com 20 minutos, foi a vez de Lewandowski se antecipar à marcação e tocar na saída do goleiro, mas também acertou a trave de Al-Owais. A Arábia por pouco não empatou aos 32, quando Al-Abid avançou pela esquerda e bateu raspando o gol.

Aos 36, então, Lewandowski decidiu a partida. O atacante aproveitou vacilo da defesa saudita, roubou a bola na entrada da área e tocou de cavadinha na saída do goleiro: 2 a 0 no placar e vitória garantida.



