Quem é Son Heung-Min, o Neymar da Coreia do Sul - Copa do Mundo

O bom humor do jogador sul-coreano é um dos motivos de seu destaque na Copa do Mundo. Afinal, quem é Son Heung-Min, considerado o Neymar da Coreia do Sul

Considerado o Neymar da Coreia do Sul, Son Heung-Min é um dos jogadores em destaque na Copa do Mundo de 2022.

A comparação com o atacante brasileiro se dá porque, tal qual Neymar, o coreano é um dos maiores garotos propagandas de seu país.

A revista Forbes calcula que o atleta, que tem 30 anos de idade, recebe anualmente 16,2 milhões de dólares em publicidade, cerca de 80 milhões de reais.

Atualmente, Son assume o posto de ponta esquerda do time Tottenham, da Inglaterra.

Por que Son Heung-Min usa máscara?



Escalado para a Copa do Mundo de 2022 como atacante da Seleção Sul Coreana, o jogador chamou atenção recentemente por utilizar uma máscara preta no rosto.

A aplicação da máscara serve para proteger o rosto de futuros choques contra a bola, já que ele sofreu lesões próximas ao olho pouco antes do início das competições.

Trajetória que fez Son Heung-Min chegar à Copa do Mundo

Nascido em 8 de julho de 1992, na cidade de Chuncheon, na Coreia do Sul, o jogador teve seu primeiro contato com o futebol por incentivo do pai, Son Woong-jung, ex-jogador que teve a carreira interrompida por lesões.



O pai de Son foi o responsável por treiná-lo de maneira rígida para que o reconhecimento que tem hoje fosse alcançado.



Segundo relatos, o garoto era submetido a trabalhos de até dez horas diariamente, nos quais tinha que repetir dribles, passes e finalizações exaustivamente.

“O pai dele era linha dura e o submetia a uma preparação 'old school', com centenas de repetições. Mas isso o ajudou a se desenvolver. Quando jovem, Son não era famoso aqui. Ele foi virar uma estrela anos depois, já na Europa”, pontua Kim Jungyong, jornalista do site "First Division".

Após passagem pelas categorias de base do FC Seoul, o jogador se transferiu para a cidade de Hamburgo, na Alemanha, com apenas 16 anos de idade, no projeto da Associação de Futebol da Coreia, que levava atletas do país para tentar carreira no exterior

Aos 30 anos, Son carrega quatro premiações, dentre as quais se destaca o prêmio Fifa Ferenc Puskás, conquistado em 2020, e o Chuteira de ouro da Premier League, alcançado em 2022.

Son Heung-Min serviu o exército da Coreia do Sul

Durante a pandemia de Covid-19, em 2020, o jogador integrou uma equipe de treinamento militar, devido a uma lei coreana.

A capacitação durou três meses, e o jogador aprendeu técnicas de combate e primeiros socorros.

Son e a relação com o casamento

Seguindo os conselhos do pai, o jogador afirma que só se casará após terminar a carreira como jogador, e acrescenta que concorda com as orientações.

"Quando você se casa, as prioridades da vida passam a ser família, esposa e filhos, e só depois o futebol. Eu quero ter certeza que, enquanto eu estiver jogando em alto nível, o futebol possa ser a preocupação número um na minha vida", finalizou o atacante.

Coreia do Sul está no grupo H da Copa do Mundo 2022

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul

Jogos da Coreia do Sul na Copa do Mundo 2022

24 de novembro: Uruguai x Coreia do Sul (quinta-feira, 10 horas)

28 de novembro: Coreia do Sul x Gana (segunda-feira, 10 horas)

2 de dezembro: Coreia do Sul x Portugal (sexta-feira, 12 horas)

