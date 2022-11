Em baixa, números recentes do goleiro Mendy preocupam Senegal

Mendy viveu o auge de sua carreira no ano de 2021, quando foi titular do Chelsea campeão da Liga dos Campeões e foi eleito o melhor goleiro do mundo pela Fifa

O goleiro Mendy, de Senegal, não vive grande momento. Nesta segunda-feira, o jogador não teve grande atuação e cometeu falhas no confronto diante da Holanda, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

No primeiro gol da Holanda, marcado por Cody Gakpo, Mendy saiu atrasado da meta e viu a promessa holandesa se antecipar, cabeceando para o fundo das redes. No segundo tento, Mendy espalmou para frente uma finalização de Depay e, no rebote, Klaassen concluiu sem problemas.

Nos últimos seis jogos de Mendy, somando o período de Chelsea, o goleiro sofreu oito gols. Além disso, o arqueiro perdeu cinco vezes no período, vencendo em uma única oportunidade (triunfo dos Blues contra o Dinamo Zagreb, pela Liga dos Campeões).

Não por acaso, Mendy perdeu espaço no Chelsea nesta temporada, virando reserva de Kepa. O senegalês voltou a atuar pelos Blues apenas por conta de uma lesão do goleiro espanhol na derrota dos Blues para o Brighton, no dia 29 de outubro.

Vale lembrar que Mendy viveu o auge de sua carreira no ano de 2021, quando foi titular do Chelsea campeão da Liga dos Campeões e foi eleito o melhor goleiro do mundo pela Fifa.

Mendy deve seguir como titular de Senegal nos jogos restantes da Copa. A equipe comandada por Aliou Cissé enfrentará o Catar na próxima sexta-feira e depois o Equador no dia 29 (terça-feira).

