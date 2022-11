Com vitória contra Senegal, Holanda chega a 85% de aproveitamento em 2022

Em nove jogos no ano, a Holanda possui sete vitórias e dois empates. Nesse período, a equipe marcou 21 gols e sofreu nove, além de embalar quatro triunfos seguidos.

A Holanda conseguiu uma importante vitória contra a equipe de Senegal nesta segunda-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com o triunfo, os holandeses chegaram a um aproveitamento de 85% no ano de 2022.

Os holandeses seguem invictos no comando de Louis Van Gaal. Desde que o treinador assumiu a seleção, em agosto de 2021, foram 15 jogos disputados, com 14 vitórias e um empate.

Contra Senegal, a Holanda não fez um grande jogo, mas foi eficiente na reta final de partida. O jovem Cody Gapko abriu o placar de cabeça, enquanto Klaassen fechou o marcador aproveitando o rebote do goleiro Mendy.

O próximo compromisso da Holanda será na sexta-feira, contra o Equador, às 13 horas (de Brasília). Os times estão empatados em número de pontos no grupo A, com três, e em saldo de gols, com dois.

