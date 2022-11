Francês Karim Benzema está fora da Copa no Catar

Jogador está com uma lesão no no reto femoral, que exigirá um período de recuperação de três semanas

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou na noite deste sábado, 19, início da madrugada de domingo no Catar, que o atacante Karim Benzema, atual melhor do mundo, está fora da Copa do Mundo.

O jogador do Real Madrid saiu com dores no quadríceps da coxa esquerda do treinamento da França, realizado também neste sábado.

A informação foi publicada no Twitter oficial da federação. A postagem noticia que: "Com lesão no quadríceps da coxa esquerda, Karim Benzema é forçado a desistir de participar do Mundial. Toda a equipe partilha da tristeza de Karim e deseja-lhe uma rápida recuperação".

Além disso, a direção da delegação francesa informou em nota publicada no site oficial da FFF que Benzema fez uma ressonância magnética em um hospital em Doha. Nela, foi confirmada uma lesão no reto femoral, que exigirá um período de recuperação de três semanas.

Após notificado da situação, Didier Deschamps lamentou a ausência do jogador de 34 anos na Copa do Mundo. Seria o retorno do vencedor da Bola de Ouro de 2022 ao Mundial, visto que ficou de fora da Copa da Rússia, em 2018 - vencida pelos franceses.

“Estou extremamente triste por Karim, que fez desta Copa do Mundo um grande objetivo. Apesar deste novo golpe para a seleção francesa, tenho total confiança no meu grupo. Faremos de tudo para cumprir o imenso desafio que nos espera”, declarou o técnico.

Benzema se junta a uma lista infeliz dos atuais campeões mundiais. Além do camisa 9, o atacante Christopher Nkunku, do RB Leipzig, os meias N'Golo Kanté, do Chelsea, e Paul Pogba, da Juventus, e o zagueiro Presnel Kimpembe, do PSG, também são desfalques da França por lesão.

