Atacante Richarlison explica fim do relação com modelo: "Ficava me cobrando"

Jogador é um dos 26 convocados por Tite para a disputa da Copa do Mundo 2022, no Catar

Em entrevista à jornalista Isabela Pagliari, no canal Ronaldo TV, no Youtube, o atacante Richarlison, do Tottenham e da Seleção Brasileira, assumiu que tentou namorar, mas que acabou não dando certo porque ele estaria sendo muito "cobrado".

O atacante nunca assumiu com quem estava se relacionando, mas a relação foi exposta pela modelo e influenciadora Sandri Oliveira em setembro desse ano, que chegou a postar foto de biquíni no banheiro do jogador, a fazer registro das pernas dos dois e a acompanhar vários jogos do Tottenham do estádio.

De acordo com Richarlison, o fim do romance se deu porque ele estaria sendo muito cobrado, mas não entrou em muitos detalhes.

"Me tira do sério ser cobrado por uma coisa que você não fez. Eu tentei namorar e a menina ficava me cobrando, e eu tentava fazer as paradas tipo certa, e ela ficava me cobrando e eu não gostava de ser cobrado. E é isso. Deixei ela falando sozinha", disse ao responder o que tirava ele do sério.

Richarlison foi um dos 26 convocados por Tite para representar o Brasil na disputa da Copa do Mundo 2022 no Catar. A seleção estreia no dia 24 de novembro, às 16 horas (horário de Brasília), diante da Sérvia.

