Adversária do Brasil, Suíça perde para Gana em amistoso antes da Copa

Os suíços estreiam na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, às 7 horas, diante de Camarões. A equipe enfrenta o Brasil no dia 28, no mesmo horário

A Suíça enfrentou a Gana nesta manhã de quinta-feira, 17, em amistoso pré-Copa do Mundo, e saiu com a derrota por 2 a 0. O jogo foi o último compromisso de ambas as equipes antes do início do Mundial. Os suíços estreiam na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, às 7 horas (de Brasília), diante de Camarões. A equipe, aliás, é a adversária da seleção brasileira no Grupo G. Os times se enfrentam dia 28, no mesmo horário.

A partida começou morna no primeiro tempo, com poucos lances em destaque. No entanto, na volta do intervalo Gana mudou o roteiro do duelo e se firmou no embate da metade da segunda etapa até o final. No duelo desta terça, os pilares da equipe Embolo e Akanji atuaram em campo. Nomes de destaque, como Xhaka, Shaqiri e Ruben Vargas também figuraram no gramado.

Já a Gana, no grupo H, tem seu primeiro desafio no Mundial contra Portugal, também no dia 24 de novembro. A partida está prevista para iniciar às 11 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Iñaki Williams, referência entre os selecionados do técnico Otto Addo, teve bom desempenho, mas sem muitas inovações nas jogadas de ataque. Jordan Ayew e André Ayew estavam na escalação titular. Depois de três participações consecutivas entre 2006 e 2014, a seleção não participou da última edição do Mundial, na Rússia.

Primeiro tempo



A primeira etapa foi marcada por poucas criações e chances de gol. Quem abriu os trabalhos foi a Suíça, que logo aos três minutos avançou para o ataque com Embolo. O atleta cruzou para a área, mas a bola passou por todo mundo e saiu pela linha de fundo.

Dois minutos depois, Embolo recebeu bom lançamento e lançou para Vargas, que recebeu livre e bateu para o alvo, mas nada acertou.

O melhor lance da Gana foi aos 30 minutos, com Iñaki Williams. O jogador subiu mais que os defensores adversários e cabeceou para o gol. A bola passou perto do gol defendido por Sommer.

Por fim, a última jogada perigosa foi perto dos 44 minutos. Embolo, novamente, recebeu passe dentro da área, no lado esquerdo do campo. O atleta estava sozinho, sem marcação, mas não conseguiu dominar a bola, se atrapalhou e acabou deixando ela passar.

Segundo tempo



Até a metade da segunda etapa nada de muito novo tinha acontecido, até que a Gana descolou um escanteio e mudou o cenário do duelo.

Após a cobrança, a bola foi desviada para a segunda trave e Salisu não desperdiçou a oportunidades, cabeceando para o fundo da rede e abrindo o marcador para a equipe.

No minuto seguinte, Gana ampliou a vantagem. Sulemana recebeu de Semenyo pela esquerda e fez linda jogada individual para chegar até a pequena área. Sommer rebateu a bola com o jogador, mas o rebote sobrou limpo para Semeneyo marcar.

Tags