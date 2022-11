Uruguai divulga convocados para Copa do Mundo do Catar; veja a lista

Relação do técnico Diego Alonso tem três jogadores do futebol brasileiro: Arrascaeta e Varela, ambos do Flamengo, e Canobbio, do Athletico-PR

A Seleção Uruguaia já tem seus 26 jogadores que irão ao Catar tentar o terceiro título da Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, 9, o treinador Diego Alonso divulgou sua lista de convocados para o Mundial. Piquerez, lateral do Palmeiras, não está entre eles.

O jogador palmeirense, que estava na pré-lista com 55 nomes, teve constatado um trauma no joelho esquerdo recentemente e, inclusive, desfalcou o Palmeiras na última partida, de vitória sobre o América-MG, no Allianz Parque, por 2 a 1.

Para a lateral-esquerda, portanto, Diego Alonso convocou Matías Viña, ex-Palmeiras e atualmente na Roma, e Mathías Oliveira, jogador do Napoli, líder do Campeonato Italiano.

Além destes nomes, também integram a lista alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro. Caso do meia Arrascaeta e do lateral-direito Guillermo Varela, ambos do Flamengo, e do atacante Agustín Canobbio, do Athletico-PR.

O Uruguai fará sua estreia na Copa do Mundo frente à Coreia do Sul, no dia 24 de novembro, quarta-feira, às 11 horas (de Brasília). A equipe integra o grupo H, que também conta com Portugal e Gana.

Convocados do Uruguai para a Copa do Mundo:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray-TUR), Sergio Rochet (Nacional-URU) e Sebastián Sosa (Independiente-ARG)

Zagueiros: José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Sebastián Coates (Sporting-POR), Diego Godín (Vélez-ARG) e Ronald Araujo (Barcelona-ESP)

Laterais: Martín Cáceres (LA Galaxy-EUA), Varela (Flamengo), José Luis Rodríguez (Nacional-URU), Mathías Olivera (Napoli-ITA) e Matías Viña (Roma-ITA)

Meio-campistas: Lucas Torreira (Galatasaray-TUR), Manuel Ugarte (Sporting-POR), Matías Vecino (Lazio-ITA), Rodrigo Bentancur (Tottenham-ING), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Facundo Pellistri (Manchester United-ING), Canobbio (Athletico Paranaense), Facundo Torres (Orlando City-EUA), Nicolás De la Cruz (River Plate-ARG) e Arrascaeta (Flamengo)

Atacantes: Luis Suárez (Nacional-URU), Edinson Cavani (Valencia-ESP), Darwin Núñez (Liverpool-ING) e Maximiliano Gómez (Trabzonspor-TUR)

