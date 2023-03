Conheça O POVO Quem Somos Nós Carta de Princípios Compromissos Editoriais Quem Controla Quem Financia Presidentes Redação Ombudsman Conselho de Leitores Política de Privacidade Sustentabilidade Tipos de Notícias Diversidade de Vozes

Tipos de Notícias

Usada para todas matérias e reportagens que retratem fatos ou descrevam situações. Matéria baseada em fatos observados e verificados pelo repórter com fontes diversas. Notícias não possuem a opinião do repórter. Quando há análise, deve haver as duas definições: notícia e análise.

Usada para textos analíticos, com contextualização, avaliações sobre um tema e seus possíveis desdobramentos. Interpretação da notícia por diversos ângulos, baseada em evidências e dados. Projeta como o fato deve se desenrolar baseado nos acontecimentos. A análise deve ser baseada em informações factuais. Na análise, o jornalista deve aplicar sua expertise para ajudar o usuário a entender o fato. Um texto analítico pode ser também informativo.

Textos caracterizados pelo juízo de valor sobre determinado tema. Podem ser feitos por colaboradores ou jornalistas da casa. Texto opinativo defende ideias e tira conclusões com base na interpretação de fatos e dados. Diz ao público o que o autor pensa sobre o evento ou problema. Os artigos de opinião podem incluir fatos relatados ou citações, mas enfatizam os próprios pensamentos, preferências pessoais e conclusões do autor. Inclui editoriais. Os textos assinados não necessariamente refletem a opinião do veículo.

Texto mais livres, sem compromisso com a fidedignidade dos fatos, com sátira/humor. Usa exagero, ironia ou humor para destacar um assunto/tema.

Textos leves, mais autorais, que tomam como bases fatos do cotidiano, sem necessidade de precisão jornalística.

Matéria jornalística feita para checagem de boatos/fatos. Matéria feita a partir da verificação de uma informação, de uma declaração específica ou de um conjunto de informações divulgadas principalmente pelas redes sociais. Emite um veredicto sobre se a declaração está correta ou não. Também pode incluir relatórios destinados a desmascarar notícias falsas.

Quando uma empresa, uma instituição ou um indivíduo paga para a produção e veiculação de uma matéria. Como resultado, embora possa ser escrito no estilo da publicação e com rigor, não é um jornalismo imparcial. É um texto publicitário. Não atende aos padrões de jornalismo imparcial ou independente porque um patrocinador esteve envolvido na produção e revisão final antes da publicação.

O POVO integra o Projeto Credibilidade, capítulo brasileiro do The Trust Project, rede global de organizações noticiosas que se utilizam de uma série de indicadores para garantir transparência e credibilidade ao leitor. As informações apresentadas pelo O POVO atendem às diretrizes do Projeto Credibilidade, que procura “desenvolver ferramentas e técnicas para identificar e promover um jornalismo digital confiável e de qualidade”.