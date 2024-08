Conheça O POVO Quem Somos Nós Carta de Princípios Compromissos Editoriais Quem Controla Quem Financia Presidentes Redação Ombudsman Conselho de Leitores Política de Privacidade Sustentabilidade Tipos de Notícias Diversidade de Vozes Conselho de Jovens Leitores

O Conselho de Jovens Leitores do O POVO é um espaço de diálogo da sociedade civil organizada, leia-se instituições do terceiro setor, entidades classistas e movimentos sociais, em torno de temas relevantes que foram ou devam ser abordados jornalisticamente. Os membros do CJL foram indicados por instituições, entidades e associações que compõem o ecossistema social do Ceará. Os jovens conselheiros debatem, analisam, propõem pautas no âmbito do jornalismo brasileiro e internacional, tendo como foco o conteúdo editorial das plataformas do Grupo O POVO. O Conselho de Jovens Leitores é uma ponte que integra uma comunidade apartada de forma geográfica, social, cultural e, principalmente, econômica. Atualmente, encontra-se em sua quarta formação e se reúne mensalmente.

Quem compõe o atual Conselho de Jovens Leitores:

Abrasel - Louis Trindade

ABRH - Guilherme José de Sousa Costa

Associação Caatinga - Lívia Levinsk Alves de Sousa

Associação das Mulheres Indigenas Jenipapo Kanindé - Iago Costa Silva

Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos - Aquasis - Giovana Silva de Oliveira

Associação dos Jovens Advogados do Ceará - AJA CE - Ana Katrine de Moraes Sousa

Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (Aje Fortaleza) - Lucas de Melo e Tiago Guimarães

Associação Peter Pan - Breno Silva Paz

Biblioteca Viva (Barroso) - Carla Andrômeda (Ana Carla De Sousa Silva)

Câmara Brasil Portugal - Islany Freitas Lima

Casa Azul Ventures - Vitória Teixeira dos Santos

Casa Mãe África - Ana Victória Andrade Sales

Central Única das Favelas (CUFA) - Paulo Robert Lopes de Araújo

Centro Cultural do Canindezinho - Antonio Ezequiel Alves Vieira

Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (CREAECE) - Paulo Eduardo Cruz Lopes Filho

Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues - Gabriel Vicente Silva Pontes

Coletivo Dendê de Luta - Lays Braga da Silva paixão

Conselho Regional de Enfermagem - Coren-CE - Felipe de Morais Rocha

Faculdade CDL - Miguel Adonai Fernandes Santos

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE) - Sofia Oliveira Dantas Carvalho

Fórum Cearense de Mulheres/AMB - Luanna Fernandes do Amaral

Fundação Batista Central (FBC) - Misael Ferreira de Sousa

Fundação Oswaldo Cruz - Carlos Eduardo de Sousa Praxedes

GGTIC - Edwendell Oliveira e Flávio Alexandre Barbosa

Instituto Atlântico - Clarisse Iasmin Alves de Lima

Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças – IBEF - Monique Azevêdo de Luna

Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte - Instituto Cuca - Milena Martins da Silva

Instituto de Música Jacques Klein - Débora Luiza Araújo da Fonseca

Instituto Dragão do Mar - Francisco Cairo Silva Sousa

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Carlos Matheus do Monte Rodrigues

Instituto JCPM - Daniel Sousa da Costa

Instituto Mirante de Cultura e Arte - Elisabeth Maria Oliveira dos Santos (Lilica Santos)

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional - IDESQ - João Pedro dos Santos Sena

Instituto Povo do Mar- IPOM - Pedro Henrique Carvalho dos Santos

Instituto Sérvulo Esmeraldo - João Xavier Holanda

Iracema Digital - Bianca dos Santos Silva

Juventude Sem Terra Ceará - Luz Elena dos Santos Marin

Lar Santa Mônica - Paulo Augusto da Costa

Ninna Hub - Alice Freire

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) - Luiz Eduardo Santos e Silva

Pequeno Nazareno - Antonio Gabriel de Oliveira Valentin

Rede dos Catadores (as) de Resíduos Sólidos Recicláveis do Estado do Ceará - Bruno Aleph Alves Alexandre

Sebrae - Gabriel Ramos Oliveira

SENAI - Mariana Rodrigues Mendes

SESI - Anderson Jarder de Lima

Sindicato de Agências de Propaganda do Estado do Ceará (SINAPRO) - Guilherme Alencar Sorensen Colares

SINDUSCON Jovem CE - Lia Fontenele Cavalcante e Rafael Pamplona e Souza

União Nacional dos Estudantes (UNE) - Gabriel de Oliveira Gonçalves

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) - Débora Hadassa Pereira Arruda

Universidade Estadual do Ceará (UECE) - José Lima de Sousa Júnior

Universidade Federal do Ceará (UFC) - Beatriz Acioli Martins

O POVO integra o Projeto Credibilidade, capítulo brasileiro do The Trust Project, rede global de organizações noticiosas que se utilizam de uma série de indicadores para garantir transparência e credibilidade ao leitor. As informações apresentadas pelo O POVO atendem às diretrizes do Projeto Credibilidade, que procura “desenvolver ferramentas e técnicas para identificar e promover um jornalismo digital confiável e de qualidade”.