A pergunta que não quer calar...

Editor Chefe do Núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Tenho um colega de jornalismo das antigas, gente do cinema e das artes, que quando está bebericando, especialmente se tiver um champs no meio, começa a tirar da cartola umas expressões em francês. Típico...

Ao misturar rótulos, sempre fala que está na hora de um "assemblage", que é como os franceses se referem a um vinho de corte. Numa licença poética, usa o termo também ao mixar cerveja e cachaça (adoro), espumante e vodka e por aí vai... Memes da noite, quando ela ainda existia nas calçadas quase seguras de Fortaleza...



Lembrei disso ao acompanhar as últimas notícias sobre a vacinação do Brasil. Depois do sommelier de vacina, entramos numa outra fase do menu degustação-imunização harmonizado...



- Já se vacinou?

- Sim, tomei astra com pfizer, achei super legal.- Já eu estou esperando a segunda dose, mas queria dois tipos também, acho mais completo...



Virou quase um suplemento alimentar, desses do povo de academia. Um pouquinho desse ingrediente, outro daquele, variantes acionadas... Voilá! Prontinho para aglomerar!



No mundo empresarial, quem não fundiu tá... É a bolinha de cristal da vez. Vamos juntar aqui as forças para segurar o tranco...



Ainda em clima de misturada....



No que dará a "assemblage" de PSL e DEM? Teremos agora de aguentar o Centrão e o Direitão? Outro "vinho político de corte" é a relação PT-Ferreira Gomes, harmoniza mesmo em que etapa da refeição?



Hoje é sexta, mas ainda não abrirei nenhuma garrafa. Primeiro vou no bolo, café, quase paz e minha maior pergunta: nesse clima de amálgama, já podemos pensar na maior mescla (carnal) de todas, o Carnaval?

Comenda

Presidente da Ordem de Advogados do Brasil Seção Ceará, Erinaldo Dantas conduziu, com prestígio, as duas cerimônias, dias 10 e 11, de outorga da Medalha Advogado Padrão 2020 e 2021. Os agraciados receberam a comenda de forma presencial, na Sede da Seccional Cearense. Seguem registros...

