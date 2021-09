Bolsonaro diz a apoiadores que conversará com caminhoneiros para "tomar decisão"

O presidente disse que vai falar com representantes da classe entre os intervalos de sua participação na Cúpula do Brics

Após apelar em áudio para que caminhoneiros liberassem as rodovias do País, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta quinta-feira, 9, a apoiadores que vai conversar com a categoria para "tomar uma decisão". "Vou conversar com os caminhoneiros para a gente tomar uma decisão", afirmou o chefe do Executivo no período da manhã.

O presidente disse que vai falar com representantes da classe entre os intervalos de sua participação na Cúpula do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que ocorre nesta quinta. Está prevista para esta manhã reunião do presidente com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para tratar dos bloqueios promovidos por caminhoneiros.

— Jogo Político (@jogopolitico) September 9, 2021

De acordo com o Ministério da Infraestrutura, com base em informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 8 horas desta quinta foram registrados pontos de concentração em rodovias federais de 15 Estados, com 10% de redução de ocorrência desde o último boletim da madrugada.

Conforme mostrou mais cedo o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o pedido feito pelo presidente para que seus apoiadores liberassem as estradas gerou mal-estar em parte de sua base de aliados.

O clima de conflito entre bolsonaristas se dá uma vez que os grupos avaliam que o chefe do Executivo deve apoiar a continuidade do movimento dos caminhoneiros e não desestimular.

Os grupos que agora criticam o presidente também ajudaram na mobilização para os atos do 7 de setembro a favor de Bolsonaro.

