Veja quais os melhores mercados para apostar no Manchester City x Chelsea pelo Campeonato Italiano. Confira as escalações, tabelas e melhores odds

O confronto mais aguardado até o momento está prestes a acontecer na Premier League, o campeonato nacional mais disputado e com as maiores estrelas do futebol mundial. Dois times recheados de craques se enfrentam no Etihad Stadium, pela 23ª rodada, às 14h30 do dia 25 de janeiro.



Embora ambos ainda lutem pelo título da Premier League, ocupam atualmente a 5ª e a 6ª colocação, disputando ponto a ponto para alcançar o topo e diminuir a diferença para o líder, o Liverpool. Esse confronto certamente terá um impacto significativo na classificação e pode ser um grande estímulo para quem sair vitorioso.



Se você quer ficar por dentro de tudo o que pode acontecer, especialmente para saber onde fazer suas apostas e as plataformas que oferecem pagamentos rápidos, continue lendo.

Os 5 melhores palpites do jogo - Manchester City x Chelsea



Se você está em busca de um palpite para o jogo Manchester City x Chelsea, as melhores casas de apostas do Brasil oferecem ótimas opções para você que deseja fazer suas previsões. Confira os cinco melhores palpites para esse confronto decisivo e entenda as razões por trás de cada um deles. Acompanhe as odds nos melhores sites de apostas do mundo abaixo.



Odds para apostar em Manchester City x Chelsea na Série A







Vitória do Manchester City

O Manchester City é amplamente favorito para esse confronto, principalmente por jogar em casa e ter um elenco mais experiente e qualificado. Apesar de uma temporada um pouco abaixo do esperado até o momento, o time de Pep Guardiola continua sendo uma das equipes mais fortes da Premier League, com jogadores como Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Savinho e Foden.



O City x Chelsea tem sido um clássico marcado pelo domínio do time de Manchester, e, considerando a atual fase das equipes, o City tem mais chances de conquistar os três pontos. O palpite no Manchester City x Chelsea nas melhores casas de apostas do Brasil aponta para a vitória do time da casa.



Ambas as equipes marcam



Apesar de uma fase instável, o Chelsea tem mostrado capacidade de marcar gols em jogos importantes, especialmente com seus jovens talentos como Cole Palmer e Enzo Fernández. O time tem conseguido se impor no ataque, embora tenha dificuldades para manter a consistência defensiva.



Os palpites no Man City x Chelsea indicam que a qualidade do jogo ofensivo do City, com seu toque de bola refinado e a presença de Haaland na área, deve ser decisiva para esse tipo de mercado.



Cole Palmer marca ao menos um gol



Palmer marcou nos últimos jogos e tem sido peça chave para as vitórias, sem contar o seu poder de decisão em jogos importantes, isso o coloca como favorito para marcar gols em praticamente qualquer confronto. O meia inglês continua sendo o maior trunfo ofensivo do time de Enzo Maresca.



O City, por sua vez, não tem demonstrado a solidez defensiva necessária para neutralizar atacantes habilidosos, como é o caso de Palmer ou até mesmo Pedro Neto, o que aumenta ainda mais a chance de ele balançar as redes.



Aposta em Mais de 4.5 escanteios para o Manchester City



Com a posse de bola dominada pelo Manchester City e o estilo de jogo que envolve muito ataque, é quase certo que a equipe de Guardiola terá muitos escanteios no confronto contra o Chelsea. O City, com sua constante pressão e posse de bola no terço ofensivo, tende a forçar a defesa adversária a ceder escanteios, principalmente por atacar pelas pontas.



Chelsea marca o último gol da partida



Embora o Manchester City seja o favorito e tenha maior capacidade ofensiva, o Chelsea pode surpreender ao marcar o último gol do jogo, especialmente se a partida se desenrolar de maneira equilibrada. O time londrino, mesmo com dificuldades, tem jogadores que sabem explorar os contra-ataques.



Melhores plataformas para apostar no Campeonato Italiano







Campeonato Inglês - Premier League



Com um nível de intensidade altíssimo, a Premier League é reconhecida por sua competitividade, e neste ano isso tem ficado cada vez mais evidente. Times disputam ponto a ponto cada partida como se fosse uma final, e equipes como o Nottingham Forest e o Newcastle, que não fazem parte do “Big Six” – o seleto grupo dos maiores clubes da Inglaterra – estão, surpreendentemente, na disputa direta pelo título, ocupando a 3ª e 4ª colocações na classificação.



O Manchester City, sob o comando de Pep Guardiola, continua sendo uma das potências da competição, dominando a Premier League nos últimos anos. No entanto, esta temporada tem sido atípica, com o time enfrentando uma sequência de jogos sem conseguir marcar pontos importantes.



Por outro lado, o Chelsea, um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra, tem vivido altos e baixos, mas sempre conta com um elenco repleto de talento. Com jovens promessas e o craque Cole Palmer, que tem se destacado na temporada, a equipe londrina espera surpreender o Manchester City jogando em casa.

Tabela de classificações do Campeonato Italiano







Manchester City - busca se estabelecer e voltar ao “normal”



O Manchester City, atual campeão da Premier League, busca se restabelecer e voltar ao seu nível habitual após um início de temporada inconsistente. Sob a direção de Pep Guardiola, o time tem enfrentado desafios inesperados, com uma série de resultados ruins, especialmente considerando o alto padrão de desempenho nos últimos anos.



A equipe tem lidado com desfalques importantes, incluindo a ausência de jogadores chave como Kevin De Bruyne, cuja lesão foi um fator crucial na falta de criatividade e fluidez no meio-campo. Mas com o retorno dele, o time tem melhorado muito visualmente.



Nos últimos jogos, a equipe teve dificuldades para conquistar vitórias convincentes. Em algumas partidas, a equipe apresentou um futebol abaixo do esperado, com problemas tanto no ataque quanto na defesa. Perdendo até mesmo clássicos, como o jogo em casa contra o Manchester United. Mas nos últimos jogos, parece que o time está voltando a se encontrar.



Últimos resultados do Manchester City



Brentford 2 x 2 Manchester City - Premier League;



Manchester City 8 x 0 Salford City - Copa da Inglaterra;



Manchester City 4 x 1 West Ham - Premier League;



Leicester 0 x 2 Manchester City - Premier League;



Manchester City 1 x 1 Everton - Premier League.



Chelsea - renovação para almejar mais



O clube londrino, que já foi sinônimo de consistência e sucesso, tem enfrentado desafios para encontrar sua estabilidade após mudanças no elenco e na comissão técnica. No entanto, figuras como Cole Palmer, que se destacam como promessas de futuro, oferecem aos torcedores uma razão para acreditar em um novo ciclo vitorioso.



Embora a transição seja visível e o time ainda precise de ajustes para competir no mais alto nível, a atual temporada tem sido marcada por um equilíbrio instável. O Chelsea conquistou algumas vitórias importantes, mas também tem sofrido empates excessivos e até derrotas inesperadas, como a contra o Ipswich.



A expectativa é de que o elenco entregue mais consistência e resultados melhores. Uma vitória contra o Manchester City, por exemplo, seria um marco significativo e ajudaria a impulsionar a confiança e o desempenho da equipe na busca por uma recuperação.



Últimos resultados do Chelsea



Chelsea 2 x 2 Bournemouth - Premier League;



Chelsea 5 x 0 Morecambe - Copa da Inglaterra;



Crystal Palace 1 x 1 Chelsea - Premier League;



Ipswich 2 x 0 Chelsea - Premier League;



Chelsea 1 x 2 Fulham- Premier League.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O histórico de confrontos de partidas de Chelsea x City é sempre recheado de intensidade e grandes momentos. As duas equipes se enfrentam regularmente na Premier League, além de outros torneios nacionais e internacionais. Confira os principais resultados das últimas partidas entre essas duas equipes.



Chelsea 0 x 2 Manchester City - 18/08/2024 - Premier League;



Manchester City 4 x 2 Chelsea - 03/08/2023 - Amistoso;



Manchester City 1 x 0 Chelsea - 20/04/2024 - Copa da Inglaterra;



Chelsea 1 x 1 Manchester City - 17/02/2024 - Premier League;



Chelsea 4 x 4 Manchester City - 12/11/2023 - Premier League.



Próximos jogos do Manchester City







Escalações das equipes para a Premier League



No esperado confronto entre City x Chelsea pela Premier League, as escalações serão fundamentais para definir o ritmo e a estratégia de ambas as equipes. O City, com seu elenco de estrelas, e o Chelsea, em busca de estabilidade e consistência, têm suas formações impactadas por lesões e desfalques. Veja:



Manchester City



O Manchester City deve entrar em campo com sua tradicional formação de 4-2-3-1, muito utilizada por Guardiola. O time sofre com muitas lesões na parte defensiva, como John Stones, Ruben Dias e Kyle Walker. Veja a provável escalação:



Goleiro: Ederson;



Ederson; Defensores: Gvardiol, Akanji, Aké, Matheus Nunes;



Gvardiol, Akanji, Aké, Matheus Nunes; Meio-campo: De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva;



De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Atacantes: Savinho, Haaland, Foden.

Chelsea



O Chelsea deve adotar uma formação 4-2-3-1, com a defesa bem postada e os laterais tentando apoiar o ataque. O time conta com algumas lesões, mas a princípio deve ir com o time titular, acompanhe a possível escalação:



Goleiro: Sanchez;



Sanchez; Defensores: Cucurella, Colwill, Acheampong, Gusto;



Cucurella, Colwill, Acheampong, Gusto; Meio-campo: Enzo Fernández, Caicedo, Cole Palmer;



Enzo Fernández, Caicedo, Cole Palmer; Atacantes: Sancho, Jackson, Pedro Neto.

Estatísticas relevantes para seus palpites



O Chelsea somou apenas 2 pontos nos últimos 5 jogos;

Cole Palmer tem 14 gols e 6 assistências nesta temporada;

Haland tem o mesmo número de gols de Cole Palmer, são 16 gols marcados também;

Haland marcou 3 gols nos últimos 5 jogos;

O Manchester City somou 20 pontos como mandante, em 10 jogos (30 pontos disputados).



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Manchester City x Chelsea pela Premier League?



O jogo entre Manchester City x Chelsea pela Premier League ocorrerá no Estádio Etihad, em Manchester, dia 25 de janeiro às 14:30, horário de Brasília.



Onde assistir Manchester City x Chelsea?



Você pode assistir à partida ao vivo pelos canais ESPN ou Star+.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Manchester City é o time favorito para vencer a partida, devido a jogar em casa e ter elenco superior.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente