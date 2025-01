Borussia x Leverkusen entrarão em campo como o maior confronto da 16ª rodada da Bundesliga 2024/25. O duelo reúne dois dos clubes mais tradicionais da Alemanha e promete muitas emoções para os fãs do futebol europeu. Assim, entenda todos os detalhes sobre esse grande jogo do Campeonato Alemão e veja quais são os melhores mercados para você jogar nas melhores casas de apostas do mundo!



Bundesliga - Todos contra o Bayern de Munique, de Harry Kane

Não é segredo para ninguém que Bundesliga é um dos principais campeonatos do futebol mundial. Ainda que o Bayern de Munique tenha vencido nove das últimas 10 edições na Alemanha, o Bayer Leverkusen mostrou em 2023/24 que todos podem sonhar com o título. Isso porque os jogadores de Xabi Alonso chegaram à primeira conquista da história do clube de maneira invicta, a única campanha sem derrotas desde a criação da Bundesliga.



Já neste começo de temporada 2024/25, o Bayern de Munique aparece como líder isolado, com 36 pontos. Enquanto isso, Borussia e Leverkusen estão em situações diferentes na tabela de classificação. Em resumo, o Dortmund está na 6ª colocação, com 25 pontos, e o Bayer briga pelo bicampeonato nacional na 2ª posição, com 32 pontos.



Com isso, o clássico pode ser fundamental na disputa pelo título do Campeonato Alemão e desperta muitas expectativas nos amantes do futebol europeu. Entenda tudo sobre o confronto antes de jogar nas casas de apostas que pagam rápido!



Tabela de classificações da Bundesliga







Borussia - Missão Dortmund: voltar à briga pelo título



O Borussia Dortmund tem figurado na última década como um dos grandes times do futebol alemão. Mesmo que não conquiste a Bundesliga desde a temporada 2010/11, os auri negros foram vice-campeões em sete das últimas 13 edições do Campeonato Alemão. Após a derrota na final da Champions League 2023/24 e saída de Edin Terzi, Nuri ahin é a nova esperança de títulos do clube.



Por outro lado, o Borussia não tem atendido às expectativas desde a chegada do novo técnico. Até o momento, o time de Sahin disputou 23 jogos, com 12 vitórias, quatro empates e sete derrotas. Mesmo que tenha um sistema ofensivo eficiente (2,17 G/J), com destaque para Serhou Guirassy (12 gols) e Jamie Gittens (9 gols), a defesa é um problema no estilo de jogo alemão (1,43 G/J).



Em contrapartida, antes de analisar o Borussia como palpite para o jogo contra o Leverkusen, também vale destacar os desfalques de Nuri ahin para o confronto. Isso porque Pascal Grob está suspenso, enquanto Filippo Mane, Niklas Süle, Julian Ryerson e Marcel Sabitzer estão lesionados e não devem se recuperar a tempo de estar em condições de jogo.

Últimos resultados do Borussia



Borussia Dortmund 1 x 1 Bayern de Munique – Bundesliga;



Borussia Dortmund 1 x 1 Borussia M´gladbach – Bundesliga;



Borussia Dortmund 2 x 3 Barcelona – UEFA Champions League;



Borussia Dortmund 1 x 1 TSG Hoffeinheim – Bundesliga;



Wolfsburg 1 x 3 Borussia Dortmund – Bundesliga.



Leverkusen - Tudo pelo bicampeonato inédito



Mesmo que não tenham conseguido repetir a campanha invicta da última temporada, é inegável pensar no Bayer Leverkusen como palpite nos jogos da Bundesliga. Isso porque o time de Xabi Alonso manteve seus craques e continua com um aproveitamento invejável em 2024/25, com apenas duas derrotas em 25 jogos neste começo de calendário europeu.



Em resumo, Alonso adaptou seu sistema de jogo e realizou pequenas mudanças no time titular, como a entrada de Aleix García. Mesmo assim, os alemães venceram 16 dos 25 jogos disputados até o momento, com outros sete empates. O grande destaque da equipe segue sendo o ataque, com uma média de 2,24 gols por jogo. Enquanto isso, o sistema defensivo tem sofrido mais em relação à última temporada (1,12 G/J).



Pensando em um palpite para Leverkusen x Borussia, vale destacar a possível ausência de Victor Boniface. O artilheiro de Xabi Alonso na última temporada, com 21 gols, vive problemas físicos e segue como dúvida. Além dele, Amine Adli e Jonas Hofmann estão no departamento médico e não devem ser relacionados para enfrentar o Dortmund, no Signal Iduna Park.



Últimos resultados do Leverkusen



Bayern de Munique 0 x 1 Bayer Leverkusen – Copa da Alemanha;



Bayer Leverkusen 2 x 1 FC St. Pauli – Bundesliga;



Bayer Leverkusen 1 x 0 Inter de Milão – UEFA Champions League;



FC Augsburg 0 x 2 Bayer Leverkusen – Bundesliga;



Bayer Leverkusen 5 x 1 SC Freiburg – Bundesliga.



Os 5 melhores palpites do jogo - Borussia x Leverkusen



Analisando as classificações da Bundesliga, sabemos que o palpite de Borussia x Leverkusen será fundamental na disputa pelo título. Por isso, podemos esperar um jogo com muitas emoções e disputa no gramado do Signal Iduna Park. Veja a seleção de mercados que eu montei para você se divertir nas plataformas para apostar com Pix.



Vem comigo conferir as melhores oportunidades para jogar no clássico alemão!



Odds para apostar em Borussia x Leverkusen na Bundesliga







Mais de 1,5 gols marcados no jogo



Sem dúvidas, um ótimo palpite para Leverkusen x Borussia é um placar com, pelo menos, dois gols marcados entre as duas equipes. Isso porque ambos os times têm um histórico de realizarem confrontos com muitos gols, sejam marcados ou sofridos. De maneira geral, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen fizeram jogos com ao menos dois gols em 93,3% das oportunidades na Bundesliga.



Por outro lado, vale destacar que o Campeonato Alemão tem a maior média de gols por jogo (1,62) entre as cinco principais ligas da Europa, superando Premier League (1,45) e La Liga (1,27). Logo, a elevada média de gols da Bundesliga e, principalmente, das duas equipes leva a crer que apostar em um placar mais elástico em Borussia x Leverkusen é um bom palpite.



Ambos os times marcam no jogo



Outro mercado interessante para jogar é que ambas as equipes marcam como palpite em Leverkusen x Borussia. Em resumo, tanto o time de Nuri ahin como os comandados de Xabi Alonso tem um retrospecto grande de marcar e sofrer gols neste começo de temporada 2024/25: aconteceu em 80% dos jogos do Dortmund e em 87% dos jogos do Bayer.



Além disso, as duas equipes são as duas primeiras nessa estatística nos jogos da Bundesliga, que tem 61% dos jogos com gols marcados pelas duas equipes. Por isso, considerando a importância de um resultado positivo para Sahin e Alonso no clássico alemão, vale a pena apostar que o placar tenha gols de Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.



Mais de 13 finalizações do Bayer Leverkusen no jogo



O próximo palpite para Borussia x Leverkusen vem muito em função do estilo ofensivo de Xabi Alonso. Isso porque o vice-líder e atual campeão da Bundesliga deve finalizar mais de 13 vezes no clássico contra o Dortmund. O clube tem sido destaque nessa estatística entre as cinco principais ligas da Europa, atrás apenas de gigantes como Bayern de Munique, PSG e Manchester City.



Por outro lado, o sistema defensivo do Borussia Dortmund não tem conseguido mostrar muita segurança contra grandes adversários. Prova disso é que nos últimos dois grandes jogos, contra Bayern de Munique e Real Madrid, a média de finalizações sofridas foi de 20 por jogo. Assim, considerando as características das duas equipes e as classificações da Bundesliga, é arriscar nesse palpite!



Mais de 1,5 chutes a gol de Patrik Schick



Artilheiro do Bayer Leverkusen na temporada 2024/25, com 13 gols, Patrik Schick é a grande arma ofensiva de Xabi Alonso contra o Borussia Dortmund. O atacante da República Tcheca será titular e tem sido o destaque da equipe na temporada em termos de finalizações. Isso porque o camisa 14 tem uma média de 5,1 chutes a cada 90 minutos na Bundesliga.



Segundo as estatísticas do Campeonato Alemão, somente Victor Boniface, também do Leverkusen, tem uma marca superior ao tcheco (5,5). Com isso, com a provável ausência do atacante nigeriano por lesão, Schick não deve ter dificuldades para chegar a duas finalizações contra o Borussia Dortmund, mesmo que jogue no Signal Iduna Park.



Resultado final: Bayer Leverkusen ou empate



Considerando todos esses aspectos analisados aqui, posso dizer que uma vitória do Borussia é o palpite menos provável no clássico da 16ª rodada do Campeonato Alemão. Os auri negros não vivem um bom momento neste começo de trabalho de Nuri ahin na Alemanha e ainda vêm de uma sequência sem vitórias jogando diante da sua torcida.



Assim, o desempenho superior do Bayer Leverkusen, treinado por Xabi Alonso, coloca o atual campeão da Bundesliga como grande favorito nesse grande jogo. Por outro lado, sabendo que o Borussia tem um fator casa muito forte, a alternativa de apostar também na chance de um empate torna seu palpite para Leverkusen x Borussia mais seguro para acertar!



Dica do autor



Estes palpites são baseados em análises rigorosas, considerando o contexto dos times e o campeonato. As estatísticas são de fontes confiáveis e podem ajudar a obter bons resultados. Porém, lembre-se de que as apostas são imprevisíveis e podem não seguir as tendências. Por isso, os palpites servem apenas como dicas para sua diversão.



Próximos jogos do Borussia e Leverkusen

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Duas das principais equipes do futebol alemão, Borussia Dortmund e Leverkusen têm um histórico equilibrado de uma maneira geral. Prova disso é que o Borussia venceu sete partidas a mais, com 46 vitórias, enquanto o Bayer ganhou 33. Ao total, são 27 confrontos que terminaram empatados. Confira a lista dos últimos cinco jogos entre Leverkusen x Borussia antes do palpite:



Borussia Dortmund 1 x 1 Bayer Leverkusen — 21/04/2024;



Bayern Leverkusen 1 x 1 Borussia Dortmund — 03/12/2023;



Bayern Leverkusen 0 x 2 Borussia Dortmund — 29/01/2023;



Borussia Dortmund 1 x 0 Bayer Leverkusen — 06/08/2022;



Borussia Dortmund 2 x 5 Bayer Leverkusen — 06/02/2022.



Escalações das equipes para a Bundesliga



Entender quais serão os desfalques e times titulares de Leverkusen x Borussia é fundamental para um palpite nos jogos da Bundesliga. Isso porque as ausências de Victor Boniface, do Bayer, e Niklas Süle, do Borussia, podem impactar diretamente no resultado. Assim, veja quem devem ser os jogadores a entrar em campo pela 16ª rodada do Campeonato Alemão:

Borussia Dortmund - Técnico: Nuri Sahin.



Gregor Kobel;



Nico Schlotterbeck;



Ramy Bensebaini;



Emre Can;



Felix Nmecha;



Marcel Sabitzer (Rodney Elongo-Yombo);



Julian Brandt;



Serhou Guirassy;



Maximilian Beier;



Donyell Malen;



Jamie Gittens;



Bayer Leverkusen - Técnico: Xabi Alonso.



Lukas Hradecky;



Jeremie Frimpong;



Piero Hincapié;



Jonathan Tah;



Edmond Tapsoba;



Álex Grimaldo;



Granit Xhaka;



Florian Wirtz;



Exequiel Palacios;



Nathan Tella;



Patrik Schick;



Estatísticas relevantes para seus palpites



Antes de fazer o seu palpite no Borussia Dortmund 1 ou Bayer Leverkusen, veja alguns números que podem ajudar você a analisar e realizar uma aposta certeira no principal dos jogos da Bundesliga nesta 16ª rodada:



O Borussia Dortmund venceu apenas uma das cinco últimas partidas e sofreu gols em todos os confrontos nesse período, incluindo os jogos da Bundesliga 2024/25 e UEFA Champions League;



O Borussia Dortmund vive a pior seca jogando no Estádio Signal Iduna Park: são três jogos sem vitória, com dois empates e uma derrota;



O Leverkusen marcou seis gols nas últimas três partidas contra o Borussia no Estádio Signal Iduna Park;



O Bayer Leverkusen é a 2ª equipe com maior média de finalizações por confronto na Bundesliga 2024/25, com 16,8, atrás somente do Bayern de Munique, com 19.



Dica do autor:



Não posso deixar de ressaltar o atual momento de Patrik Schick, atacante e artilheiro do Leverkusen nessa temporada 2024/25. Por isso, apostar que o camisa 14 de Xabi Alonso marque a qualquer momento pode ser um ótimo palpite para Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen na 16ª rodada da Bundesliga.



Schick tem nove gols marcados em 12 partidas no Campeonato Alemão até o momento. Ainda mais impressionante que isso, o jogador tcheco esteve em campo em apenas 498 minutos. Com isso, o atleta de 28 anos tem uma média de 1,61 gol a cada 90 minutos em campo pelo Bayer Leverkusen!

Melhores plataformas para apostar na Bundesliga







Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Borussia x Leverkusen pela Bundesliga?



O clássico do futebol alemão entre Borussia x Leverkusen acontecerá no Estádio Signal Iduna Park, casa do Dortmund, e promete muitas emoções ao longo do confronto.



Onde assistir Borussia x Leverkusen?



Você pode assistir os jogos da Bundesliga, como Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen, nos canais TV Cultura e RedeTV! (TV aberta), Nosso Futebol e sportv (TV fechada), CazéTV e GOAT (YouTube) e OneFootball (site ou aplicativo móvel).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Ao analisar o palpite de Borussia x Leverkusen, o Bayer, atual campeão da Bundesliga, surge como grande favorito. Mesmo que não tenham repetido a campanha invicta de 2023/24, a equipe treinada por Xabi Alonso demonstra superioridade em relação ao Dortmund, que conta com a vantagem de jogar com apoio da Muralha Amarela em sua casa.



Recado do autor



*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



**As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente