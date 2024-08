Veja como começar a apostar nas melhores casas de apostas de 2024. Saiba como escolher o melhor site para entrar no mundo das apostas com segurança

Começar a apostar pode ser emocionante, mas também um pouco intimidante. Com tantas opções disponíveis no mercado, escolher a plataforma certa é fundamental para garantir uma experiência tranquila.



Neste guia, vou apresentar as 10 melhores casas de apostas para iniciantes, levando em consideração fatores como interface, bônus, variedade de esportes e mercados, métodos de pagamento e segurança.



Melhores casas de apostas para iniciantes



BetWinner - Pagamentos rápidos + bônus até R$ 700

Bet77 - Pacote de boas-vindas até R$1.500

Brazino - Pacote de boas-vindas até 225%

VBet - Até 500% em bônus para novos apostadores

Luva Bet - Saques rápidos com Pix e Odds atrativas

Estrela Bet - 100% no primeiro depósito até R$ 500

Bet7k - Use o cupom bônus “Opovo24” e ganhe R$ 50 no primeiro depósito

Esportes da Sorte - Melhores Odds para futebol

Parimatch - Até R$ 500 em bônus com rollover baixo

MyStake - Bônus de boas-vindas até R$ 500 para esportes



Qual a melhor casa de apostas para iniciantes?



A resposta a essa pergunta não é simples e pode variar de acordo com suas preferências e necessidades individuais. No entanto, a BetWinner se destacou entre diversas casas de apostas por oferecer muitas ferramentas que facilitam os palpites, além de seu ponto mais forte: a segurança.



Em seguida, vou te apresentar mais plataformas como a BetWinner, detalhando todas as informações necessárias para apostar com segurança e da melhor forma possível.



Detalhes sobre as melhores casas de apostas para iniciantes



1. BetWinner - Pagamentos rápidos + bônus até R$ 700



A BetWinner é uma plataforma de apostas online consolidada, com anos de experiência no mercado, oferecendo um vasto catálogo de modalidades esportivas e mercados para apostas pré-jogo e ao vivo, sendo o melhor site de apostas para iniciantes. Se destaca por seus pagamentos rápidos, bônus atrativos, como o de boas-vindas de até R$ 700, e diversas ferramentas para otimizar a experiência do apostador, como Cash Out.



Por que a BetWinner é a melhor casa de apostas para iniciantes?



Devido à sua interface intuitiva e fácil de navegar, além de um suporte ao cliente eficiente e disponível 24 horas por dia. Quanto mais fácil for encontrar mercados e informações sobre suas apostas, mais tranquilo será para quem está começando a apostar.



3 pontos positivos sobre a casa de apostas BetWinner



Variedade em campeonatos internacionais.



Bônus com termos e condições fáceis de cumprir.



Chat ao vivo 24 horas por dia, todos os dias.



Ponto negativo sobre a BetWinner



Algumas funcionalidades do site podem não funcionar adequadamente para nós brasileiros.







2. Bet77 - Pacote de boas-vindas até R$1.500



Fiquei surpreso com a facilidade de apostar ao vivo, o que te coloca no meio da ação em tempo real, tornando esta a melhor plataforma de apostas para isso. As promoções de apostas ao vivo são um destaque importante, e o site é tão bem estruturado que você não vai perder nenhuma chance de apostar. Além disso, a Bet77 oferece um bônus de até R$ 1.500 para novos usuários nos três primeiros depósitos.



Por que a Bet77 é a segunda melhor casa de apostas para iniciantes?



A plataforma oferece tutoriais e guias completos, auxiliando os novos usuários a entender as diferentes modalidades de apostas e as funcionalidades da plataforma. Tudo isso através de uma seção de tutoriais em vídeo, para que você aprenda todo o funcionamento da casa e possa apostar sem receios



3 pontos positivos sobre a casa de apostas Bet77



Excelente bônus de boas-vindas.



Apostas ao vivo com Odds atrativas.



Facilidade de navegação no site.



Ponto negativo sobre a Bet77



Poucas informações sobre seus termos.







3. Brazino - Pacote de boas-vindas até 225%



A empresa se destaca pelo sucesso de sua irreverência e por sua famosa música tema. Um dos principais atrativos é o generoso bônus de boas-vindas, que oferece até 225% em bônus nos primeiros depósitos, chegando a R$ 4.000.



Para aproveitá-lo, basta se cadastrar e fazer um depósito mínimo de R$ 20. No entanto, é importante cumprir o requisito de rollover de 30x, caso contrário, o bônus não estará disponível.



Por que a Brazino está entre as melhores plataformas de apostas para iniciantes?



A dedicação da Brazino à conveniência e segurança dos seus usuários é clara nas opções de pagamento flexíveis que oferece. Com o depósito mínimo de apenas R$ 10, a plataforma se destaca por tornar o acesso ainda mais fácil. Seus diversos métodos de pagamentos garantem que você encontre a opção que melhor se adapta às suas necessidades.



3 pontos positivos sobre a casa de apostas Brazino



Suporte ágil e em português.



Comunicação visual muito interessante.



Depósito mínimo de R$ 10.



Ponto negativo sobre a Brazino



Sem aplicativo móvel para iOS.







4. VBet - Até 500% em bônus para novos apostadores



Com uma combinação de cores inusitadas, como rosa e roxo, a plataforma chama a atenção por seu visual atraente. Além disso, é amplamente elogiada tanto pela indústria quanto pela comunidade de apostadores por sua estabilidade excepcional e pela grande variedade de mercados de apostas que oferece.



A operação é realizada sob a licença de Curaçao, uma das mais respeitadas globalmente. Você também pode aproveitar o bônus de depósito, que oferece 100% em cinco depósitos de até R$ 100 cada.



Por que a VBet está entre os melhores sites de apostas para iniciantes?



A VBet é uma plataforma ideal para quem está começando no mundo das apostas devido à sua interface intuitiva e aos recursos que tornam a experiência do usuário mais acessível. As promoções são fáceis de encontrar, e as Odds e mercados para apostas em torneios são apresentados de forma clara e simples de visualizar.



3 pontos positivos sobre a casa de apostas VBet



Promoções atrativas.



Boa interface de apostas esportivas.



Tem chat ao vivo para dúvidas.



Ponto negativo sobre a VBet



O design colorido pode não ser da preferência de todos.





5. Luva Bet - Saques rápidos com Pix e Odds atrativas



A Luva Bet conquistou rapidamente o coração dos brasileiros. Com um catálogo abrangente de modalidades esportivas, desde futebol e basquete até esportes eletrônicos e esportes virtuais, a plataforma proporciona uma variedade de mercados para todos os gostos, sendo uma das melhores casas de apostas brasileiras. Algo que também tem chamado atenção são suas Odds atrativas, que podem realmente aumentar seus lucros, se bem utilizadas.



Por que a Luva Bet está entre as melhores casas de apostas para iniciantes?



A Luva Bet proporciona um ambiente seguro e confiável para que os iniciantes possam explorar o mundo das apostas esportivas. Outro ponto é o Pix, por ser um dos meios de pagamentos mais fáceis de se utilizar, principalmente pela sua rapidez aliada com a segurança.



3 pontos positivos sobre a casa de apostas Luva Bet



Uma das plataformas de apostas que aceitam Pix.



A plataforma oferece Odds competitivas.



Bilhete de apostas fácil de interagir.



Ponto negativo sobre a Luva Bet



Não oferece bônus de boas-vindas para primeiros depósitos.





6. Estrela Bet - 100% no primeiro depósito até R$ 500



A EstrelaBet rapidamente se tornou um dos nomes mais reconhecidos no cenário de apostas esportivas no Brasil, conquistando sua fama de norte a sul com dedicação e criatividade. A empresa se destacou ao oferecer um serviço robusto, com uma interface intuitiva e uma série de promoções atraentes, sendo uma das melhores casas de apostas do mundo.



A empresa oferece um bônus de boas-vindas de 100% no primeiro depósito para apostas esportivas, com um limite de até R$ 500. Para sacar os ganhos obtidos com o bônus, é necessário apostar pelo menos 7 vezes o valor recebido.



Por que a Estrela Bet está entre as melhores plataformas de apostas para iniciantes?



O principal atrativo para iniciantes nesse site é a sua preocupação em oferecer um suporte ao cliente eficiente, com atendimento em português e diversos canais de contato, garantindo que os usuários tenham suas dúvidas esclarecidas rapidamente.



3 pontos positivos sobre a casa de apostas Estrela Bet



Oferece apostas em mercados especiais como dupla chance.



Organização impecável do site.



Ótima oferta de promoções.



Ponto negativo sobre a Estrela Bet



Bônus de boas-vindas tem teto baixo para ganhos.







7. Bet7k - Use o cupom bônus “Opovo24” e ganhe R$ 50 no primeiro depósito



Utilizando o cupom "Opovo24", você pode se cadastrar e iniciar sua jornada com um bônus de R$ 50 extras. Não há como negar que esta casa de apostas se destaca por patrocinar diversos clubes brasileiros, especialmente aqueles de menor visibilidade, com o objetivo de promover o futebol nacional. A empresa mantém parcerias com organizações de diferentes setores, incluindo o canal de comunicação Band Sports.



Por que a Bet7k está entre os melhores sites de apostas para iniciantes?



Vários aspectos se destacam, mas um que realmente capturou minha atenção é o bônus de boas-vindas, que pode chegar a até R$ 7.000 para novos cadastrados. Além disso, com o promocode exclusivo, você garante um bônus adicional de R$ 50 no primeiro depósito.



3 pontos positivos sobre a casa de apostas Bet7k



Possui aplicativo para dispositivos móveis.



Depósitos a partir de R$ 5.



Patrocina o esporte brasileiro.



Ponto negativo sobre a Bet7k



Apenas um meio de pagamento disponível, o Pix.





8. Esportes da Sorte - Melhores Odds para futebol



Uma das empresas que se destacam no Reclame Aqui como uma das melhores no atendimento ao cliente é a Esportes da Sorte, resolvendo dúvidas e problemas com grande responsabilidade.



Este é um site ideal para você que deseja aproveitar ao máximo as apostas esportivas, especialmente para apostar no time do coração, graças às excelentes cotações oferecidas.



Por que a Esportes da Sorte está entre as melhores casas de apostas para iniciantes?



Você deve se perguntar qual a melhor plataforma de apostas para sua segurança. A resposta é a Esporte da Sorte, que oferece um ambiente seguro e confiável, sendo uma das principais razões para estar entre os melhores sites para iniciantes.



Testei também o chat e achei que a plataforma oferece um suporte ao cliente eficiente e acessível, com recursos de orientação que ajudam novos usuários a se familiarizar rapidamente com o processo de apostas.



3 pontos positivos sobre a casa de apostas Esportes da Sorte



Foco total em apostas esportivas.



Interface ótima.



Bem avaliado no Reclame Aqui.



Ponto negativo sobre a Esportes da Sorte



Não conta com bônus de primeiro depósito para esportes.





9. Parimatch - Até R$ 500 em bônus com rollover baixo



Com sólida presença no setor de apostas esportivas, a Parimatch lançou sua plataforma online em 2020 e rapidamente expandiu sua influência global. Para novos usuários, a casa oferece um bônus de boas-vindas de 100%, com um limite de até R$ 500. Para aproveitar o bônus, é necessário criar a sua conta e realizar um depósito mínimo de R$ 1, destinado às apostas esportivas.



Por que a Parimatch está entre os melhores sites de apostas para iniciantes?



A plataforma proporciona uma experiência de usuário envolvente e dinâmica, ideal para aqueles que buscam campeonatos com Odds atraentes, mesmo que você seja um iniciante.



3 pontos positivos sobre a casa de apostas Parimatch



É possível depositar com apenas R$ 1.



Cotações atrativas, principalmente para campeonatos nacionais.



Mercados de todos os tipos.



Ponto negativo sobre a Parimatch



Plataforma com pequenos delays no carregamneto.





10. MyStake - Bônus de boas-vindas até R$ 500 para esportes



A MyStake é uma alternativa atraente, oferecendo um bônus de 100% até R$ 500. A plataforma disponibiliza uma ampla gama de esportes e campeonatos, como futebol, tênis e MMA. A segurança e a agilidade nos pagamentos são aspectos essenciais, e fiquei impressionado com a eficiência das transações, proporcionando confiança de que seus fundos estão protegidos.



Por que a MyStake está entre as melhores plataformas de apostas para iniciantes?



A plataforma é robusta e oferece uma experiência de usuário sem complicações, ideal para quem quer se concentrar nas apostas e no prazer de acompanhar importantes campeonatos internacionais, principalmente de futebol.



3 pontos positivos sobre a casa de apostas MyStake



Amplas opções de apostas ao vivo.



Odds atualizadas rapidamente conforme o andamento das partidas.



Bônus de cadastro, dobre seu depósito até R$ 500.



Ponto negativo sobre a MyStake



Navegação entre seções da plataforma pode ser confusa no começo.



Como avaliei os melhores sites de apostas para iniciantes



Avaliar casas de apostas para iniciantes não é tão simples quanto pode parecer à primeira vista. É necessário considerar uma série de fatores importantes para garantir uma experiência segura e agradável. Acompanhe os principais pontos a seguir:



Segurança e confiabilidade



Ao escolher uma plataforma de apostas, a segurança é fundamental. As melhores casas de apostas possuem licenças de operação de órgãos reguladores, garantindo que operem dentro da lei e sigam padrões internacionais de segurança. Utilizam sistemas de criptografia para proteger seus dados pessoais e financeiros. É importante verificar se a plataforma possui selos de segurança e certificações de órgãos independentes.



Jogo Responsável



O jogo responsável é essencial para garantir que as apostas sejam uma forma de entretenimento e não causem problemas financeiros ou sociais. As melhores casas de apostas oferecem ferramentas e recursos para te ajudar a manter o controle sobre seus hábitos de apostas, como limites de depósito, autoexclusão e testes de autoavaliação.



Métodos de pagamentos



A variedade de métodos de pagamento é outro fator importante a ser considerado. As melhores plataformas oferecem diversas opções, como cartões de crédito, transferências bancárias, carteiras eletrônicas e até criptomoedas. A facilidade e a rapidez nas transações são essenciais para uma boa experiência.



Atendimento ao cliente



Um bom atendimento ao cliente é fundamental para resolver qualquer dúvida ou problema que você possa ter, algumas oferecem suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de diversos canais, como chat ao vivo, e-mail e telefone.



Serviços ao cliente



Além do atendimento ao cliente, as melhores plataformas oferecem uma série de serviços adicionais para melhorar a experiência do usuário, como estatísticas detalhadas sobre os eventos esportivos, transmissões ao vivo, ferramentas de apostas e programas de fidelidade. Tudo isso para você ter vantagens que possam melhorar sua forma de fazer palpites.



Bônus e promoções



Os bônus e promoções são uma forma de atrair novos usuários e recompensar a fidelidade de seus jogadores. Muitas oferecem bônus de boas-vindas, apostas grátis, Cashback e outras promoções especiais. É importante ler os termos e condições de cada oferta antes de aceitá-la.



5 Melhores bônus para iniciantes nas casas de apostas



Há muitos bônus para você que é iniciante, e eles podem ser uma ótima maneira de começar a apostar com mais dinheiro e explorar diferentes mercados. Veja abaixo os 5 bônus que considero os melhores para começar a apostar.



Bet77 - Pacote de boas-vindas até R$ 1.500 nos três primeiros depósitos.

BetWinner - Bônus de 100% no primeiro depósito até R$ 700.

Estrela Bet - 100% de bônus no primeiro depósito, até um valor de R$ 500.

Parimatch - Bônus de 100% no primeiro depósito até R$ 500 com rollover baixo.

MyStake - Bônus de boas-vindas de 100% até um limite especificado de R$ 500.



Comparando os 5 melhores bônus das casas de apostas



Dicas para iniciantes nas casas de apostas



Começar a apostar pode ser emocionante, especialmente para quem está começando a explorar o fascinante mundo das apostas esportivas. No entanto, é fundamental ter em mente algumas dicas para garantir uma experiência segura e divertida:



Escolha uma casa de apostas confiável: antes de começar a apostar, pesquise e escolha uma casa de apostas com boa reputação, licença válida e métodos de pagamento seguros. As casas de apostas mencionadas anteriormente são exemplos de opções confiáveis.



antes de começar a apostar, pesquise e escolha uma casa de apostas com boa reputação, licença válida e métodos de pagamento seguros. As casas de apostas mencionadas anteriormente são exemplos de opções confiáveis. Entenda os tipos de apostas: existem diversos tipos de apostas, como apostas simples, múltiplas, ao vivo, handicap, entre outras. Cada tipo possui suas particularidades e níveis de risco. Comece com os tipos mais simples e vá se aventurando em outros à medida que ganhar experiência.



existem diversos tipos de apostas, como apostas simples, múltiplas, ao vivo, handicap, entre outras. Cada tipo possui suas particularidades e níveis de risco. Comece com os tipos mais simples e vá se aventurando em outros à medida que ganhar experiência. Estude as Odds: as Odds representam a probabilidade de um evento ocorrer e o potencial retorno da sua aposta. Entenda como as Odds funcionam e compare as Odds oferecidas por diferentes casas de apostas antes de fazer sua aposta.



as Odds representam a probabilidade de um evento ocorrer e o potencial retorno da sua aposta. Entenda como as Odds funcionam e compare as Odds oferecidas por diferentes casas de apostas antes de fazer sua aposta. Acompanhe as estatísticas: antes de fazer uma aposta, analise as estatísticas das equipes ou atletas envolvidos. Dados como desempenho recente, confrontos diretos e lesões podem te ajudar a tomar decisões mais informadas.



antes de fazer uma aposta, analise as estatísticas das equipes ou atletas envolvidos. Dados como desempenho recente, confrontos diretos e lesões podem te ajudar a tomar decisões mais informadas. A proveite os bônus de boas-vindas: a maioria das casas de apostas oferecem bônus de boas-vindas para novos usuários. Aproveite essas ofertas para aumentar sua carteira e explorar diferentes mercados.



a maioria das casas de apostas oferecem bônus de boas-vindas para novos usuários. Aproveite essas ofertas para aumentar sua carteira e explorar diferentes mercados. Não se deixe levar pela emoção: as emoções podem influenciar suas decisões de apostas. Aposte com a cabeça fria e evite fazer apostas impulsivas.



as emoções podem influenciar suas decisões de apostas. Aposte com a cabeça fria e evite fazer apostas impulsivas. Aposte em esportes que você conhece: comece apostando em esportes que você acompanha e conhece bem. Isso te dará uma melhor compreensão das Odds e das probabilidades de cada resultado.



comece apostando em esportes que você acompanha e conhece bem. Isso te dará uma melhor compreensão das Odds e das probabilidades de cada resultado. Utilize ferramentas de apostas: existem diversas ferramentas e softwares disponíveis que podem te ajudar a analisar as estatísticas e tomar decisões mais informadas.



É seguro apostar? Os sites de apostas pagam mesmo?



Com toda a certeza, apostar é seguro, mas é preciso seguir algumas orientações para garantir uma experiência positiva. Uma das principais dicas é escolher casas de apostas com certificações confiáveis e boas avaliações de clientes.



Embora algumas casas de apostas possam ter prazos de pagamento mais longos, esses prazos são geralmente definidos pela própria plataforma. Certifique-se de verificar essas informações antes de fazer sua aposta. Para evitar problemas, por menores que sejam, é fundamental ler com atenção os termos e condições de cada site.



É legal fazer apostas online no Brasil?



Sim, as apostas online são legalizadas no Brasil desde 2018. A Lei nº 13.756/18 autorizou as apostas esportivas no País, abrindo portas para um mercado promissor e cheio de oportunidades.



Mas atenção, apesar da legalização, a regulamentação completa continua em andamento. Isso significa que algumas questões importantes, como a concessão de licenças para operar no País e a definição de regras mais específicas, ainda estão sendo discutidas e implementadas.



Perguntas frequentes



Qual o melhor site de apostas para iniciantes?



O site que mais se destaca para iniciantes é, sem dúvida, a BetWinner, especialmente devido ao seu generoso bônus de boas-vindas e à interface fácil de utilizar.



Qual site de apostas mais fácil de apostar?



A facilidade de uso em um site de apostas pode variar de acordo com as preferências individuais e as necessidades específicas de cada usuário. É essencial escolher uma plataforma que atenda aos aspectos importantes para suas apostas. Utilize este artigo para explorar todas as opções apresentadas, pois todas são excelentes plataformas para iniciantes.



Qual site de apostas paga mais?



Não há um site que pague "mais" do que os outros em todos os mercados, pois as Odds variam conforme o evento e o site. É importante comparar as Odds oferecidas por diferentes sites antes de fazer suas apostas. Sites como Parimatch e Bet7k são conhecidos por oferecer excelentes odds.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

