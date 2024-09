Você, que gosta desse mundo de esportes online, vai poder aproveitar ainda mais para fazer suas apostas. Mas a pergunta que sempre fica, e talvez a parte mais complicada, é escolher uma casa de apostas que corresponda ao que você deseja para poder apostar da melhor forma possível.



E é por esse motivo que estou aqui: para te ajudar a fazer essa escolha da melhor maneira, mostrando tudo que os 10 melhores sites para apostar em eSports oferecem neste ano de 2024. Durante o texto, vou apresentar diversos pontos que podem trazer benefícios para você ou até mesmo te deixar mais tranquilo nos seus palpites.



Melhores plataformas para apostar em eSports



BC.Game - Aproveite até 180% de bônus no seu primeiro depósito

In2Bet - Dobre o primeiro depósito até R$ 100

BetOBet - 100% em bônus de boas-vindas até R$ 500

Betmotion - Use o código “OPOVO150” e ganhe um bônus de até R$ 350

Bet77 - Receba até R$ 1.500 de bônus para aproveitar em eSports

Aposta Quente - Aposte em eSports com até R$ 500 em bônus no cadastro

MyStake - Dobre seu depósito com um bônus de até R$ 500

Bet7 - 100% até R$ 500 em bônus para novos cadastros

Legzo - Aproveite 150% em bônus no primeiro depósito

Drip - Bônus de boas-vindas de 150% até R$ 500



Qual a melhor casa para apostar em eSports de 2024?



Como mencionei, escolher uma casa para palpitar em eSports não é tão fácil quanto parece. Existem alguns pontos que considero muito importantes na hora de decidir, como, por exemplo, um bônus de boas-vindas atraente, que permite a você sair na frente e testar novos palpites em diferentes jogos de apostas eSports.



No entanto, o ponto-chave na escolha é a segurança. Um dos principais indicadores de que o site é realmente confiável é a licença que ele possui. Algumas licenças são extremamente difíceis de obter devido às diversas exigências que precisam ser cumpridas. Todos os sites que vou apresentar aqui possuem licenças confiáveis, para que você possa apostar com tranquilidade e focar apenas na sua experiência de jogo.



Lista dos melhores sites para apostar em eSports - Setembro 2024







Detalhes sobre as plataformas para apostar em eSports



1. BC.Game - Aproveite até 180% de bônus no seu primeiro depósito



Esta é uma plataforma que, desde o início, se destaca por buscar constantemente novas formas de apostas e métodos de pagamento, sendo pioneira quando o assunto é criptomoedas. Com suporte completo e diversos métodos de pagamento em diferentes criptomoedas, o BC.Game tem conquistado cada vez mais espaço no mercado brasileiro.



Você pode aproveitar o bônus de boas-vindas de 180% e outras promoções oferecidas pela casa para apostar em eSports, nessa que é uma das melhores plataformas de apostas do mundo.



Por que a BC.Game é uma das melhores casas para apostar em eSports?



Sem dúvida, a integração entre criptomoedas e eSports é extremamente atrativa, pois permite transações rápidas e seguras. Outro diferencial é a oferta de promoções e bônus exclusivos para quem aposta em eSports utilizando criptomoedas, o que atrai muitos entusiastas desse método de pagamento.



Se você gosta de FIFA, o site tem uma área dedicada especialmente ao “FIFA: Volta”, onde é possível apostar em diversos times, se divertir e acompanhar o andamento do jogo ao vivo pela própria plataforma.



Pontos positivos



Possui uma licença extremamente segura.



Transmissão ao vivo de alguns jogos.



Conta com a modalidade de eLuta.



Ponto negativo



O site cobra taxas para a realização de saques.







2. In2Bet - Dobre o primeiro depósito até R$ 100



Embora a In2Bet não seja uma plataforma brasileira, ela deixa essa impressão para quem a acessa. O site é completamente tematizado com as cores da bandeira do Brasil, e, como todo bom brasileiro, notei que eles realmente investem em modalidades de eSports, oferecendo não apenas os jogos mais clássicos, mas também diversas opções bem nichadas para você apostar.



Por que a In2Bet é uma das melhores casas para apostar em eSports?



Sua plataforma recebe elogios de todo o setor e comunidade apostadora por ser muito estável, além de oferecer uma grande gama de mercados de apostas em eSports. Tudo isso está no ar utilizando a licença de Curaçao, uma das principais em todo o mundo. Você pode também utilizar um bônus de 100% até R$ 100.



Pontos positivos



Boa interface no setor de eSports.



Oferece bônus de boas-vindas.



Possui uma seção dedicada a Futebol Fantasia.



Ponto negativo



A navegação na plataforma não é muito fluida.







3. BetOBet - 100% em bônus de boas-vindas até R$ 500



Bônus são sempre bem-vindos e, como comentei, poder aproveitar alguma promoção para ter mais opções de eSports para apostar amplia bastante o seu leque de apostas. Isso é muito possível na BetOBet, pois ao se cadastrar, você pode ganhar 100% até R$ 500, o que deixa seu boletim de apostas muito mais diversificado. Quem sabe você não descobre um novo eSport favorito? Além disso, o compromisso da casa com sua conveniência e segurança é evidente através das opções de pagamento flexíveis.



Por que a BetOBet é uma das melhores casas para apostar em eSports?



Para quem quer não apenas fazer previsões, mas também acompanhar suas apostas em tempo real, o Live Streaming da plataforma oferece uma visão privilegiada dos eventos esportivos. A segurança da plataforma é um grande destaque, principalmente pela sua licença da Curaçao (CGCB).



Pontos positivos



Diversas ofertas diferentes para área esportiva.



Pagamentos via criptomoedas e até mesmo cartão de crédito.



Aplicativo móvel muito otimizado.



Ponto negativo



Não há bônus sem requisito de depósito.







4. Betmotion - Use o código “OPOVO150” e ganhe um bônus de até R$ 350



A Betmotion é uma plataforma autorizada pela Curaçao eGaming, uma das entidades mais renomadas no setor de iGaming, assegurando a segurança e proteção dos seus usuários. Se você tiver alguma dúvida sobre como encontrar mercados mais específicos de eSports, é possível conversar com o chat ao vivo a qualquer momento do dia. Eles são bastante atenciosos e prestativos. Essa é uma das melhores casas para apostar a partir de 1 real.



Por que a Betmotion é uma das melhores casas para apostar em eSports?



O Betmotion se destaca como uma das principais plataformas para apostas em eSports. Com uma oferta impressionante de mais de 50 mercados e Odds superiores à média, ele proporciona excelentes oportunidades para apostadores. Novos usuários podem aproveitar um bônus de 150% sobre o valor do primeiro depósito, com um limite de até R$ 200.



Pontos positivos



Diversas formas de saque e depósito.



Quantidade de mercados interessantes em eSports.



Site totalmente seguro.



Ponto negativo



Rollover alto no bônus de boas-vindas.







5. Bet77 - Receba até R$ 1.500 de bônus para aproveitar em eSports



O Bet77 se destaca como o principal site brasileiro para apostas esportivas, e há várias razões para isso. Novos usuários que desejam apostar em eSports podem aproveitar um bônus de até R$ 1.500, com um bônus de 300% no primeiro depósito. Para aproveitar essa oferta, é necessário se registrar na plataforma e fazer um depósito mínimo de R$ 10 no melhor site de apostas eSports.



Por que a Bet77 é uma das melhores casas para apostar em eSports?



Uma característica interessante da casa é o Freebet oferecido pela plataforma. Nesse caso, a Bet77 proporciona aos jogadores que perderam uma aposta múltipla a oportunidade de realizar uma nova aposta do mesmo valor com um preço reduzido ou até mesmo grátis, podendo usar essa promoção também para apostas em eSports.



Pontos positivos



Tecnologias avançadas de proteção de dados.



Ampla oferta de jogos.



Atendimento ao cliente 24 horas por dia todos os dias.



Ponto negativo



As páginas demoram a carregar no site.







6. Aposta Quente - Aposte em eSports com até R$ 500 em bônus no cadastro



Desde sua sólida entrada no mercado de apostas esportivas, a empresa lançou sua primeira plataforma online em 2018 e rapidamente expandiu sua presença global. No site, os principais destaques são o CS2, com vários campeonatos ao longo do ano, e o League of Legends. Além disso, a plataforma oferece outras funcionalidades, como apostas em eventos ao vivo e promoções sazonais.



Por que a Aposta Quente é uma das melhores casas para apostar em eSports?



A Aposta Quente oferece um bônus de 150% até R$ 500 em apostas esportivas e mais 75 rodadas grátis. Combinado com as excelentes Odds que o site disponibiliza, você pode obter ótimas vantagens para aumentar seus lucros. Outro ponto que me chamou a atenção é a facilidade de cadastro na plataforma, que é muito rápida, permitindo que você perca menos tempo no processo de inscrição e aproveite mais para apostar em eSports.



Pontos positivos



É possível depositar com apenas R$ 5.



Conta com os dois principais jogos de eSports - CS2 e LoL.



Ótima oferta de promoções.



Ponto negativo



O design colorido pode não ser da preferência de todos.



7. MyStake - Dobre seu depósito com um bônus de até R$ 500



Uma das plataformas que oferece ferramentas extremamente úteis para apostas em eSports é a que inclui transmissões ao vivo, um recurso que considero essencial para esse tipo de aposta. Alguns jogos contam com opções de Cash Out e até mesmo acesso ao histórico de apostas.



Esses recursos facilitam significativamente a escolha das suas opções de apostas. Achei particularmente agradável que todos os eSports estejam organizados em abas separadas, tornando mais fácil encontrar seu jogo preferido.



Por que a MyStake é uma das melhores casas para apostar em eSports?



Optar por essa plataforma traz diversas vantagens, incluindo um dos melhores bônus de boas-vindas disponíveis, que oferece até R$ 500 no seu primeiro depósito. Você pode apostar em uma ampla gama de jogos populares, como Dota 2, Valorant, Warcraft 3, Overwatch, entre muitos outros.



Pontos positivos



Comunicação visual muito interessante.



Diversificação de jogos de eSports para palpitar.



Depósito mínimo de R$ 5.



Ponto negativo



Não possui aplicativo disponível.







8. Bet7 - 100% até R$ 500 em bônus para novos cadastros



A Bet7 é uma das marcas mais reconhecidas no mercado de apostas esportivas no Brasil, conquistando sua reputação em todo o país com dedicação e inovação. A empresa desenvolveu um serviço robusto, com uma interface intuitiva e diversas vantagens na forma de promoções atraentes. Outro ponto: a Bet7 se destaca pela oferta de apostas únicas, especialmente elaboradas para eventos especiais, com um foco notável em eSports.



Por que a Bet7 é uma das melhores casas para apostar em eSports?



Esse é um dos poucos sites que oferece apostas em Rainbow Six com diversos mercados. A Bet7 é uma casa de apostas repleta de promoções, incluindo um bônus de boas-vindas de 100% até R$ 500. Toda sexta-feira você pode recarregar seu depósito e ganhar 50% extra, até incríveis R$ 1.000, para aproveitar o final de semana apostando em seus eSports favoritos.



Pontos positivos



Odds atrativas para eSports.



Possui licença conhecida e segurança.



Disponibiliza aplicativo para dispositivos móveis.



Ponto negativo



O setor de apostas esportivas da plataforma é lento.

9. Legzo - Aproveite 150% em bônus no primeiro depósito



A Legzo é uma plataforma de apostas que não impõe restrições aos jogadores no que diz respeito a eSportes. É importante sempre conhecer todos os benefícios que o site oferece, como um bônus de boas-vindas de 100%, que pode chegar até R$ 500. Isso faz da Legzo uma excelente escolha para quem deseja fazer apostas maiores em jogos como CS2. É possível começar a apostar com apenas R$ 20 usando Pix e aproveitar Odds superiores à média.



Por que a Legzo é uma das melhores casas para apostar em eSports?



Esta é uma das plataformas mais recentes no mercado, operando no Brasil desde 2022.Mesmo assim oferece várias vantagens, incluindo um excelente bônus de boas-vindas. Além disso, você pode fazer apostas usando Pix, criptomoedas, transferências bancárias e carteiras digitais.



Se você procura uma plataforma que combina segurança, tranquilidade e bons retornos em apostas em jogos online, vejo essa como uma excelente opção.



Pontos positivos



Possui programa de afiliados, é possível usar vantagens para apostar em eSports.



Plataforma extremamente moderna visualmente.



Aplicativo para Android e iOS.



Ponto negativo



A plataforma não é totalmente traduzida.







10. Drip - Bônus de boas-vindas de 150% até R$ 500



Como escritor, eu sempre busco novidades que sites novos podem oferecer. O Drip Casino não é exceção, apresentando uma proposta inovadora com um sistema de fidelidade multinível para seus usuários. Esta plataforma se destaca por ser bem desenvolvida e cuidadosamente planejada, oferecendo muito para aqueles que valorizam um site pensado nos mínimos detalhes, principalmente na área de eSports.



Por que a Drip é uma das melhores casas para apostar em eSports?



O Drip é uma das plataformas que oferece bônus no cadastro, com até R$ 500 em bônus para novos usuários. Para ativá-lo, basta depositar acima de R$ 20 e aproveitar a oferta de até 150%. Use essa vantagem com consciência para apostar em jogos como Valorant, CS2, FIFA, LoL e muitas outras opções, além de diversos mercados em cada um desses jogos.



Pontos positivos



Você pode apostar em diversas ligas no FIFA.



CS2 transmitido ao vivo pelo site.



O design da plataforma é incrível.



Ponto negativo



Site pouco conhecido no mercado ainda.



E-Sports Crédito: Divulgação

Como escolher a melhor casa para apostar em eSports?



Claro que todo jogador, assim como você, quer encontrar a melhor casa para apostar em eSports e aproveitar diversas vantagens. Para isso, é necessário considerar alguns parâmetros na sua escolha. Vou apresentar os principais a seguir, então acompanhe.



Diversidade de Jogos e Mercados



Para se divertir e apostar com confiança, escolha uma plataforma que ofereça uma ampla quantidade de jogos e mercados. Uma boa casa deve cobrir os principais títulos como League of Legends, CS e Valorant, além de oferecer múltiplos tipos de apostas para cada jogo. Isso garante que você tenha sempre opções interessantes para explorar e apostar.



Odds Atraentes



As Odds podem fazer uma grande diferença no seu lucro. Procure casas que ofereçam Odds competitivas para seus jogos favoritos. Odds mais altas significam melhores retornos, então, compare as ofertas de diferentes sites e escolha aquele que oferece o melhor valor para suas apostas. Particularmente, acho esse um dos pontos mais importantes na escolha do site em que você irá apostar.



Ofertas e Bônus



Quem não gosta de um bônus extra? Veja quais promoções estão disponíveis, especialmente aquelas voltadas para eSports, como algumas mostradas nas casas anteriores. Bônus de boas-vindas, promoções sazonais e ofertas exclusivas podem dar um impulso significativo ao seu saldo inicial e aumentar suas chances de sucesso. Mas lembre-se de ler os termos para entender como aproveitar ao máximo essas ofertas.



Opções de Pagamento e Retirada



A conveniência no pagamento e retirada é bem importante. Opte por uma plataforma que ofereça métodos variados e seguros, como Pix, cartões de crédito e criptomoedas. Verifique se as retiradas são rápidas e simples, para que você possa acessar seus ganhos sem problemas.



Transmissões e Ferramentas de Acompanhamento



Assistir às partidas ao vivo e usar ferramentas de acompanhamento pode transformar sua experiência de apostas. Procure se a plataforma oferece transmissões ao vivo e estatísticas detalhadas. Isso não só aumenta a diversão, mas também ajuda a tomar decisões mais informadas.



Qualidade do Suporte ao Cliente



Por último, um bom suporte ao cliente pode salvar o dia. Escolha uma casa que ofereça um atendimento ao cliente eficiente e acessível. Um bom suporte deve estar disponível através de chat ao vivo, e-mail ou telefone, e resolver suas dúvidas e problemas de forma rápida e eficaz.



Melhores bônus para apostar em eSports



A seguir, realizei uma tabela com alguns dos melhores bônus disponíveis para apostas em eSports, para que você possa comparar e encontrar a oferta ideal de forma mais clara para aproveitar ao máximo suas apostas nos melhores sites de apostas brasileiros.



Dicas para apostar em eSports



Conheça as melhores práticas e aplique algumas dicas valiosas, isso pode fazer toda a diferença no seu desempenho e resultados. Veja:



Conheça o bem seu jogo: Antes de fazer qualquer aposta, busque entender bem o jogo em que você está apostando. Isso inclui conhecer as equipes, jogadores, estratégias e o meta atual. Quanto mais você souber sobre o jogo e suas dinâmicas, melhores serão suas decisões e previsões, aumentando suas chances de sucesso.



Antes de fazer qualquer aposta, busque entender bem o jogo em que você está apostando. Isso inclui conhecer as equipes, jogadores, estratégias e o meta atual. Quanto mais você souber sobre o jogo e suas dinâmicas, melhores serão suas decisões e previsões, aumentando suas chances de sucesso. Acompanhe as estatísticas e tendências: Estar atualizado com as estatísticas e tendências dos times e jogadores pode fornecer uma vantagem significativa. Analise o desempenho recente das equipes, vitórias, derrotas, e outros dados relevantes. Isso ajuda a identificar padrões e a tomar decisões mais assertivas ao fazer suas apostas.



Estar atualizado com as estatísticas e tendências dos times e jogadores pode fornecer uma vantagem significativa. Analise o desempenho recente das equipes, vitórias, derrotas, e outros dados relevantes. Isso ajuda a identificar padrões e a tomar decisões mais assertivas ao fazer suas apostas. Esteja atento às notícias e atualizações: O mundo dos eSports está em constante evolução, com mudanças frequentes nas equipes, jogadores e metas do jogo. Mantenha-se informado sobre as últimas notícias e atualizações para fazer apostas mais precisas. Seguir blogs, fóruns e redes sociais pode ser uma excelente forma de obter informações valiosas e atuais.



O mundo dos eSports está em constante evolução, com mudanças frequentes nas equipes, jogadores e metas do jogo. Mantenha-se informado sobre as últimas notícias e atualizações para fazer apostas mais precisas. Seguir blogs, fóruns e redes sociais pode ser uma excelente forma de obter informações valiosas e atuais. Aposte com disciplina: Seja responsável e mantenha uma boa gestão de banca. Estabeleça um orçamento para suas apostas e não ultrapasse esse valor, independentemente das circunstâncias. Apostar com disciplina evita perdas significativas e ajuda a manter sua experiência de apostas divertida e sustentável.



Como apostar em eSports?



Normalmente, quem aposta em eSports são os fãs, e como fã de alguns jogos, sempre tenho a consciência de que não se deve deixar levar pelo fanatismo, especialmente quando é seu time do coração que está na arena ou seu jogador que está prestes a fazer um clutch. É preciso ser imparcial em suas escolhas na hora de apostar e seguir estatísticas, pois, no eSports, elas são ainda mais fundamentais.



Resumindo, a chave para uma experiência de apostas bem-sucedida em eSports é combinar seu conhecimento do jogo com uma estratégia de apostas disciplinada, aproveitando ao máximo as oportunidades oferecidas pelas plataformas e garantindo que suas apostas sejam bem gerenciadas.



Melhores mercados para apostar em eSports



Cada jogo oferece uma variedade de mercados que permitem aos apostadores explorar diferentes aspectos das partidas e equipes. Conhecer quais mercados oferecem as melhores oportunidades para suas apostas é crucial. Esses são alguns do principais oferecidos:



Resultado da partida.



Total de mapas.



Primeiro a matar.



Número de eliminações.



Apostas em mapas.



Jogador do mapa.



Apostas ao vivo.



Principais competições para apostar em eSports



Existem muitos campeonatos, mas esses são os que considero os mais atrativos para apostar e mais relevantes.



League of Legends – Worlds Championship



O Worlds Championship, ou Campeonato Mundial de League of Legends, é o evento mais prestigioso e amplamente assistido da cena competitiva de LoL. Realizado anualmente, o torneio reúne as melhores equipes de todo o mundo para competir pelo título de campeão mundial.



Dota 2 – The International



The International é o principal torneio de Dota 2, conhecido por seus enormes prêmios em dinheiro e a participação das melhores equipes globais. A competição é famosa por suas jogadas espetaculares e momentos decisivos, tornando-a um dos maiores eventos de eSports para apostas.



Counter-Strike 2 – Major Championships



Os Majors de CS são eventos altamente competitivos que reúnem as melhores equipes de todo o mundo para lutar pelo título de campeão. Com uma estrutura de torneio que inclui qualificatórias e finais, os Majors oferecem diversas oportunidades de apostas, desde o vencedor final até o desempenho em mapas específicos.



Valorant – VCT Champions



O Valorant Champions Tour (VCT) é a principal competição de Valorant, reunindo as melhores equipes para disputar o título de campeão mundial. O VCT Champions é o ponto culminante da temporada, oferecendo uma visão clara das principais equipes e jogadores da cena competitiva.



Conclusão - Vale a pena apostar em eSports?



Apostar em eSports pode ser uma experiência extremamente gratificante, especialmente para aqueles que são apaixonados por jogos e competições. Mas como em qualquer outra modalidade é preciso estar ciente de vários fatores para tirar o melhor proveito de suas apostas, principalmente focar em escolher uma boa casa de apostas.



Então, a resposta é sim, vale muito a pena apostar em eSports, principalmente se você for um fã e souber utilizar da melhor forma os bônus e outras vantagens que as casas de apostas que mostrei oferecem.



Perguntas Frequentes



Qual o melhor mercado de apostas para os campeonatos de eSports?



A escolha do melhor mercado de apostas em eSports depende muito do seu estilo de jogo e do seu conhecimento sobre os jogos e equipes. Alguns dos mercados mais populares incluem: vencedor do mapa, vencedor do jogo, handicap de mapas, total de mapas, primeiro sangue, e até mesmo apostas ao vivo.



Qual o melhor game para apostar em eSports?



Não existe um "melhor" jogo para apostar em eSports, pois cada jogo possui suas próprias particularidades e atrai diferentes públicos. Jogos como League of Legends, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive e Valorant são os mais populares e oferecem uma grande variedade de mercados de apostas.



Posso fazer apostas múltiplas em campeonatos de eSports?



Sim, a maioria das casas de apostas permite que você faça apostas múltiplas em campeonatos de eSports. As apostas múltiplas combinam várias seleções em um único bilhete, o que pode aumentar significativamente os seus ganhos, mas também aumenta o risco de perder a aposta.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

