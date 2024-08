Qualquer pessoa busca ter mais facilidade na vida para qualquer atividade. É pensando nisso que o Galera Bet app surge como uma solução. Mesmo sem um app para instalar, o site proporciona uma versão móvel eficiente que permite que você aposte no seu time ou esporte preferido de onde estiver, a qualquer momento.



Acompanhe neste artigo mais detalhes sobre a versão mobile Gabela Bet e veja tudo que você pode fazer dentro dessa plataforma.







Passo a passo como baixar o app Galera Bet



Usar a versão móvel do Galera Bet é fácil e traz muitos benefícios. Para usar a plataforma é bem simples e em poucos passos você pode, inclusive, ter uma extensão da página no seu celular para facilitar o uso.



Confira um guia que preparei para auxiliar no processo de utilizar essa versão do site, tanto para Android quanto para iOS.



Como baixar o app Galera Bet no Android



Embora ainda não esteja disponível para download o aplicativo Galera Bet na Play Store, caso você seja usuário de dispositivos Android, é possível fazer suas apostas diretamente pelo navegador móvel, e adicionar um ícone de extensão à sua tela inicial.



Acesse o galerabet.com.

Entre na sua conta pelo navegador. Após fazer login, você estará pronto para começar a fazer suas apostas.

No navegador, clique no ícone com três pontos para acessar o menu.

Selecione a opção “Adicionar à tela inicial”.

Defina um nome para o atalho e clique em “Adicionar”.

Agora você pode acessar o Galera Bet facilmente pelo atalho na tela inicial do seu dispositivo Android.







Como baixar o aplicativo Galera Bet no iOS



Não está disponível o download para usuários de iOS, mas é possível usar o site móvel através do navegador Safari. Para que sua experiência seja mais rápida e conveniente, crie um atalho direto para o site na tela inicial do seu dispositivo. Veja como configurar:



No seu dispositivo iOS, entre no site oficial do Galera Bet.

Toque no ícone de compartilhamento, localizado na parte inferior da tela. Escolha a opção “Adicionar à tela inicial”.

Escolha um nome para o atalho, como “galera.bet app” e confirme a adição.

Com esses passos, você terá o acesso ao Galera Bet diretamente da tela inicial, facilitando suas apostas e jogos no iOS.



Comparando a plataforma Galera Bet com outros apps de aposta



Veja a comparação de serviços oferecidos entre aplicativos concorrentes e o site Galera Bet.



Galera Bet App bet365 App

Parimatch App Bônus Exclusivo no App Não Não Não Apostas Ao Vivo Sim Sim Sim Histórico de apostas Sim Sim Sim Depósitos/Saques Sim Sim Sim Cash Out Sim Sim Sim Suporte (Chat Ao Vivo) Sim Não Sim Design/Navegação Bom Bom Ótimo

Como funciona o app Galera Bet - Recursos que gostei e não gostei no site



Através da versão mobile é possível usar tudo que o site proporciona. Mesmo não podendo baixar o Galera Bet app direto do celular, achei muito vantajoso e extremamente rápido para encontrar diversas funções que precisava para apostar.



Mas é óbvio que essa avaliação também cabe a você e, por isso, vou te mostrar diversas vantagens e o funcionamento, para você definir se gosta ou não dessa versão.



Estrutura e funcionalidades



Por ser uma versão móvel, você vai notar que a facilidade de navegar é igual à do site, assim como eu notei. Percebe-se o quanto não há problemas em encontrar as apostas que deseja, tanto em esportes quanto nos mercados que possivelmente você irá procurar.



Bônus e promoções



O Galera Bet oferece excelentes bônus e promoções. Por exemplo, no ‘Na trave’, se você errar apenas um resultado numa aposta múltipla, a plataforma te dá uma aposta grátis no mesmo valor que você apostou. Consegui aproveitar tudo isso através da versão móvel e já saí na frente nas minhas apostas.



Existem diversos outros bônus para serem obtidos na plataforma, considerando que é oferecido um “Programa de Bônus Galera Bet”, feito para beneficiar todos os usuários, desde os novos até os que já pertencem ao site.



Bônus de boas-vindas - 100% do primeiro depósito sem rollover



Assim que você se cadastra e faz o seu primeiro depósito até R$ 50, você pode aproveitar uma oferta de 100% do valor depositado em bônus sem rollover. Essa é uma ótima oferta para quem quer fazer apostas grátis e ampliar as chances.



Mercados e Odds



Encontrei muitos mercados dentro dos esportes em que costumo apostar e percebi que há diversos outros disponíveis. No entanto, há um destaque maior para campeonatos já muito procurados, como a Champions League, NBA, MMA e o Brasileirão, entre outros.



Os mercados que encontrei em destaque foram de total de gols ou pontos, handicap, vencedor da partida e vencedor do set, com Odds atrativas, principalmente em partidas ou combates ao vivo. Tudo isso está acessível pelo celular, o que torna ainda mais conveniente.



Transmissão ao vivo



Tanto pelo site quanto pela versão mobile, não é oferecida transmissão ao vivo para os eventos. No entanto, existem algumas ferramentas que compensam essa ausência. São disponibilizados alguns dados em tempo real para que quem está acompanhando não perca nada.



Super Combo no app Galera Bet - Como aproveitei a promoção no celular



Particularmente, sou muito fã de futebol, essa promoção é excelente para quem gosta do esporte. Ela oferece a vantagem de fazer uma aposta combinada de R$ 20 e, com isso, ganhar mais R$ 10 em apostas grátis.



Pude aproveitar essa promoção através da versão mobile para apostar no meu time do coração. Só precisei depositar um valor mínimo de R$ 20 e escolher Odds de 2.0 ou mais.



O app Galera Bet é confiável?



Sem dúvidas, o Galera Bet é muito seguro, principalmente por ser licenciado por uma das autoridades mais renomadas no mercado de apostas esportivas: a Curaçao eGaming.



O site possui a licença 8048/JAZ2021-003, que se encontra ativa, sendo reconhecida pelas autoridades brasileiras responsáveis. Ao encontrar todas essas informações, senti ainda mais segurança para apostar nesse site.

Como apostar Crédito: Divulgação

Acesse a plataforma Galera Bet



Como fiz minha primeira aposta no app da Galera Bet Brasil?



Você deve estar se perguntando: “Como apostar na Galera Bet?”. Sempre preste muita atenção. Não tive nenhuma dificuldade para fazer minhas apostas, pelo contrário, foi muito tranquilo e o processo é simples. Logo em seguida, vou te mostrar como fiz a minha primeira aposta.



Escolha do Campeonato: Como sou fã de futebol, decidi escolher a Champions League para fazer meu palpite. Sempre opte por um campeonato com boas informações e que você tenha conhecimento para aumentar suas chances de acerto.

Análise detalhada: Com uma análise cuidadosa, abri a versão mobile do Galera Bet no meu celular e fiz o login.

Encontre o jogo: Utilizei a barra de busca da plataforma para encontrar o jogo no qual eu queria apostar. Ele logo apareceu nos resultados abaixo.

Escolha do mercado e Odds: Com base na análise prévia que fiz, selecionei o mercado mais atraente e escolhi boas Odds.

Torça pelo acerto: A partir daí, foi só torcer para acertar meu palpite.







Métodos de pagamentos disponíveis - Aprovação rápida a depender do método



Sempre que encontro sites de apostas que aceitam Pix como opção de pagamento, acho extremamente atrativo, pois essa é uma forma que costumo usar muito devido à rapidez e à ausência de complicações financeiras.



Mesmo sendo algo fácil de utilizar, sempre aconselho a ter atenção e precaução ao utilizar o método de pagamento, mesmo que seja algo comum para você. No Galera Bet, é possível depositar com um valor mínimo de R$ 10, e quase instantaneamente o valor será inserido em sua carteira na plataforma, sendo uma das casas de apostas que pagam rápido.



Posso sacar pelo app Galera Bet?



Por não ser um aplicativo propriamente dito, você será encaminhado ao site. Sim, é possível fazer seus saques de forma tranquila, assim como fiz durante o meu uso, mas fique atento para não ultrapassar o limite de saque Galera Bet.



Durante o saque, só foi preciso selecionar o Pix como forma de saque e informar o valor. Lembre-se de que meu CPF possui uma chave Pix cadastrada, então atente-se a isso. Caso não possua uma chave cadastrada, tente fazê-lo em seu banco.







Recomendo o app Galera Bet? Minha opinião sobre apostar pelo celular



Se você busca felicidade sem perder nada, então recomendo usar a versão mobile do Galera Bet. Com apenas um clique, ela te levará diretamente para o site, onde há muitas ferramentas para facilitar suas apostas, sem contar a quantidade ótima de bônus e promoções.



Visão geral do aplicativo Galera Bet - Pontos que gostei e não gostei



Realmente achei o site bem atrativo. Consegui encontrar todos os mercados e esportes para poder palpitar de forma segura e rápida. Possuindo diversos aspectos positivos, como a forma de pagamento ser através do Pix.



O principal fator que não agradou totalmente foi realmente não ser um aplicativo, mas não interferiu em minhas apostas e acho que não atrapalhará em nada você.



Prós



Mercados e Odds bem atrativas.



Página informativa de como usar o site.



Bônus e promoções generosos.



Contras



Apenas Pix aceito como método de pagamento.



Design comum do site.



Não conta com transmissões ao vivo.







Perguntas Frequentes



O app Galera Bet está disponível para iOS e Android?



Não há um aplicativo móvel propriamente dito. Porém, é possível criar um atalho em seu celular, tanto para Android quanto para iOS. Assim, é possível usufruir de tudo, tanto em apostas, ferramentas de Jogo Responsável, métodos de pagamentos e promoções.



Posso apostar no app Galera Bet usando bônus?



Sim, é possível apostar com bônus e promoções no Galera Bet. Se você for um novo usuário, recomendo que aproveite as excelentes promoções que há de apostas grátis para usar em seus palpites na plataforma e aumentar ainda mais sua chance de ganhar bons lucros.



Posso assistir às partidas pelo aplicativo Galera Bet ao vivo?



Infelizmente, essa opção ainda não está disponível no Galera Bet app. No entanto, o site oferece diversas opções de apostas ao vivo e ainda são fornecidos alguns dados de forma instantânea para você não perder nada durante suas apostas.



O que preciso para apostar pelo Galera Bet app?



Apenas é necessário criar uma conta na plataforma, fornecendo seus dados e criando uma senha. Após isso, você já está apto a usar o site de forma completa, podendo aproveitar tudo o que ele tem a oferecer.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

