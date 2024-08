Brasil x EUA ao vivo: seleção busca ouro inédito no futebol feminino

O futebol feminino da Olimpíada de Paris será decidido neste sábado, 10. O Brasil terá pela frente os Estados Unidos, às 12 horas (de Brasília), no Parque dos Príncipes. Prata em 2004 e 2008, justamente contra os EUA, a seleção feminina busca o ouro inédito na modalidade.

As brasileiras chegam para a disputa da medalha de ouro como surpresa. A seleção passou com boas vitórias por França e Espanha no mata-mata após fazer uma fase de grupos abaixo das expectativas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Rainha Marta fica novamente à disposição do técnico Arthur Elias depois de cumprir dois jogos de suspensão por expulsão, mas começa a partida no banco de reservas.