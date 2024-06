A relação entre tecnologia e melhora na aprendizagem, segundo pesquisa

Estudo "Tecnologia e Desigualdades Raciais no Brasil", produzido por Núcleo de Estudos Raciais do Insper e Fundação Telefônica Vivo, revela questões importantes sobre áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática

O Núcleo de Estudos Raciais do Insper (NERI) e a Fundação Telefônica Vivo acabam de lançar a pesquisa Tecnologia e Desigualdades Raciais no Brasil, que investigou desigualdades raciais no acesso à tecnologia e seus desdobramentos em diferentes etapas da trajetória escolar, desde o ensino básico até o ensino superior.



O estudo revela que em 2009, os negros representavam apenas 34% dos matriculados na universidade, o que evidencia sua sub-representação nesse nível de ensino. Já em 2022, essa proporção subiu para 46% – crescimento de 12 pontos percentuais.

O aumento na presença de negros pode estar associado a uma série de fatores que ocorreram no período, como políticas de reserva de vagas, expansão do acesso ao ensino médio e regimes de financiamento estudantil e bolsas de estudo em universidades privadas. Importante registrar que cerca de 90% do avanço foi impulsionado pelo aumento da participação dos negros em instituições privadas.