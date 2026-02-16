FPF define datas e horários das quartas de final do Paulistão

Confrontos serão em jogo único, com mando dos melhores classificados, e abrem o mata-mata neste fim de semana

A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira (16/2) a tabela detalhada das quartas de final do Paulistão. O mata-mata começa neste fim de semana e será disputado em partidas únicas, com mando de campo para os quatro clubes de melhor campanha na fase classificatória.

Os duelos seguem o chamado cruzamento olímpico. Dessa forma, o líder enfrenta o oitavo colocado, o segundo encara o sétimo, o terceiro mede forças com o sexto, enquanto o quarto e o quinto se enfrentam.