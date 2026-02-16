FPF define datas e horários das quartas de final do Paulistão

FPF define datas e horários das quartas de final do PaulistãoConfrontos serão em jogo único, com mando dos melhores classificados, e abrem o mata-mata neste fim de semana
A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira (16/2) a tabela detalhada das quartas de final do Paulistão. O mata-mata começa neste fim de semana e será disputado em partidas únicas, com mando de campo para os quatro clubes de melhor campanha na fase classificatória.
Os duelos seguem o chamado cruzamento olímpico. Dessa forma, o líder enfrenta o oitavo colocado, o segundo encara o sétimo, o terceiro mede forças com o sexto, enquanto o quarto e o quinto se enfrentam.
Tabela das quartas de final do Paulistão
Sábado – 21 de fevereiro
Red Bull Bragantino x São Paulo — 18h30, no Cícero de Souza Marques
Palmeiras x Capivariano — 20h30, na Arena Barueri
Domingo – 22 de fevereiro
Novorizontino x Santos — 16h, no Jorge Ismael de Biasi
Portuguesa x Corinthians — 20h30, no Canindé
A definição ocorreu em Conselho Técnico realizado de forma remota, com a participação de representantes de todos os clubes classificados.
Além disso, a pontuação acumulada ao longo do torneio seguirá valendo no mata-mata. Os pontos somados nas quartas de final também servirão como critério para a definição dos confrontos e dos mandos de campo da semifinal, que, assim como esta fase, estará sendo disputada em jogo único.
Já a grande decisão do Paulistão 2026 terá formato diferente. Afinal, as finais acontecerão em duas partidas, previstas para os dias 4 e 8 de março, com mando definido pela campanha geral das equipes finalistas.