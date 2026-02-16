Botafogo visa Paulo Otávio, em fim de contrato com o Al-Sadd (QAT)

O clube, segundo informações do “ge” desta segunda-feira (16/2), está de olho no jogador, considerado uma boa oportunidade de mercado. Afinal, ele possui vínculo apenas até junho com a equipe catari, o que o permite assinar pré-contrato gratuito com qualquer clube.

Com problemas no elenco por conta de inúmeras lesões, o Botafogo segue ativo no mercado da bola. E o novo bola da vez no Glorioso é o lateral-esquerdo Paulo Otávio, brasileiro de 31 anos do Al-Sadd (QAT).

Assim, o Botafogo pode oferecer a assinatura e contar com o jogador sem custos a partir de julho. No entanto, é possível que o time de John Textor ofereça um valor ao Al-Sadd para contar com ele o quanto antes. Atualmente, a única opção para a lateral-esquerda é Alex Telles, já que Marçal se recupera de lesão. Este, aliás, vem atuando como zagueiro. Não à toa, o técnico Martín Anselmi precisou improvisar o ponta Nathan Fernandes na ala-esquerda durante o jogo contra o Flamengo, no último domingo (15/2).

Paulo Otávio saiu cedo do Brasil, fazendo boa carreira na Europa. Foi na Alemanha, aliás, que ganhou renome, sendo um dos jogadores mais importantes do Wolfsburg durante algumas temporadas. Ele atuou por lá entre 2019/20 e 2022/23. Foi quando saiu para o Al-Sadd, equipe que defende já pelo terceiro ano. Ao todo, são 86 jogos, oito gols e 11 assistências no período.