Paquetá marca primeiro gol pelo Flamengo desde retorno

Em chute de primeira, de fora da área, craque faz gol que vai dando vantagem ao Rubro-Negro contra o Botafogo, no mata-mata do Carioca

Foi aos 18′, quando o Rubro-Negro aplicou pressão na saída de bola e conseguiu recuperá-la já no campo de ataque. Danilo, então, acionou Bruno Henrique pela esquerda. O camisa 27 esperou a ultrapassagem de Samuel Lino, iludindo a defesa do Botafogo, e, dessa forma, rolou para Paquetá, livre na meia-lua. De primeira, o ex-jogador do West Ham (ING) bateu de primeira e mandou no cantinho de Neto, dando vantagem, assim, ao Fla. Ao intervalo, ele celebrou o tento.

Saiu o primeiro gol de Lucas Paquetá desde seu retorno ao futebol brasileiro. O craque do Flamengo foi o autor do gol único do primeiro tempo em duelo contra o Botafogo (1 a 0, placar parcial), neste domingo (15/2), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca.

“Acho que, mais importante que o gol, é estar fazendo um bom jogo, o Flamengo estar vencendo. Como eu disse, o gol é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Uma felicidade enorme, com certeza. Marcar com essa camisa sempre foi especial para mim. O importante é estar vencendo e sair daqui classificado”, disse à reportagem da TV Globo.

Último gol pelo Flamengo fora há quase oito anos

Seu último gol pelo time que o revelou fora em outubro de 2018, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Rubro-Negro goleou o Paraná por 4 a 0, no Durival Britto, em Curitiba (PR), aliás. Coube a Paquetá abrir o marcador na partida em questão, anotando seu último gol antes de sair para o Milan (ITA).

Desde que voltou, este jogo contra o Botafogo representa sua quinta aparição pelo Flamengo. Sua reestreia se deu no dia 1º de fevereiro, em derrota por 2 a 0 para o Corinthians, em Brasília (DF), pela Supercopa Rei do Brasil. Ele saiu do banco, atuando nos últimos 32 minutos e quase marcando um gol na reta final. Depois, foi titular contra Inter (1 a 1), Sampaio Corrêa (7 a 1) e Vitória (2 a 1), já somando importantes minutos sob o comando de Filipe Luís. Agora, possui 19 gols pelo profissional do Flamengo.