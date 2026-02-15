Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paquetá marca primeiro gol pelo Flamengo desde retorno

Paquetá marca primeiro gol pelo Flamengo desde retorno

Em chute de primeira, de fora da área, craque faz gol que vai dando vantagem ao Rubro-Negro contra o Botafogo, no mata-mata do Carioca
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Saiu o primeiro gol de Lucas Paquetá desde seu retorno ao futebol brasileiro. O craque do Flamengo foi o autor do gol único do primeiro tempo em duelo contra o Botafogo (1 a 0, placar parcial), neste domingo (15/2), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Campeonato Carioca.

Foi aos 18′, quando o Rubro-Negro aplicou pressão na saída de bola e conseguiu recuperá-la já no campo de ataque. Danilo, então, acionou Bruno Henrique pela esquerda. O camisa 27 esperou a ultrapassagem de Samuel Lino, iludindo a defesa do Botafogo, e, dessa forma, rolou para Paquetá, livre na meia-lua. De primeira, o ex-jogador do West Ham (ING) bateu de primeira e mandou no cantinho de Neto, dando vantagem, assim, ao Fla. Ao intervalo, ele celebrou o tento.

LEIA MAIS: Jogador italiano volta aos gramados 14 meses após sofrer parada cardíaca

“Acho que, mais importante que o gol, é estar fazendo um bom jogo, o Flamengo estar vencendo. Como eu disse, o gol é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Uma felicidade enorme, com certeza. Marcar com essa camisa sempre foi especial para mim. O importante é estar vencendo e sair daqui classificado”, disse à reportagem da TV Globo.

Último gol pelo Flamengo fora há quase oito anos

Seu último gol pelo time que o revelou fora em outubro de 2018, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Rubro-Negro goleou o Paraná por 4 a 0, no Durival Britto, em Curitiba (PR), aliás. Coube a Paquetá abrir o marcador na partida em questão, anotando seu último gol antes de sair para o Milan (ITA).

Desde que voltou, este jogo contra o Botafogo representa sua quinta aparição pelo Flamengo. Sua reestreia se deu no dia 1º de fevereiro, em derrota por 2 a 0 para o Corinthians, em Brasília (DF), pela Supercopa Rei do Brasil. Ele saiu do banco, atuando nos últimos 32 minutos e quase marcando um gol na reta final. Depois, foi titular contra Inter (1 a 1), Sampaio Corrêa (7 a 1) e Vitória (2 a 1), já somando importantes minutos sob o comando de Filipe Luís. Agora, possui 19 gols pelo profissional do Flamengo.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar