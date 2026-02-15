Internacional x São Paulo, pelo Brasileirão Feminino: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes chegam reforçadas para a estreia na competição, com as Coloradas em busca de reabilitação e as Soberanas querendo crescer ainda mais

No ano passado, as duas equipes tiveram realidades diferentes no torneio. As Soberanas, vice-campeãs em 2024, seguiram em alta e chegaram até a semifinal, perdendo para o Corinthians. Já as Gúrias Coloradas tiveram a pior campanha da história no Brasileirão e terminaram na 12ª colocação.

O Brasileirão Feminino vai começar para Inter e São Paulo. Na noite desta segunda-feira (16), às 20h30, coloradas e tricolores se enfrentam no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre, no duelo que encerra a primeira rodada da competição.

Como chega o Internacional

Depois do pior desempenho na história da competição, as Gúrias Coloradas se reformularam para voltarem ao topo do futebol feminino brasileiro. O Inter realizou dez contratações para a temporada. Entretanto, o clube perdeu uma das suas principais jogadoras, Belen Aquino, negociada com o Corinthians. Maurício Salgado segue no comando da equipe, na tentativa de colocar as Gúrias na fase final do torneio.

Como chega o São Paulo

Após duas temporadas na parte de cima da tabela, as Soberanas tentam coroar esse bom rendimento com títulos. Para a temporada, o São Paulo anunciou doze reforços. O técnico Thiago Viana valorizou a participação do clube na Libertadores do ano passado, apontando que a disputa do torneio continental auxiliou a formar a mentalidade para esse ano.

INTERNACIONAL x SÃO PAULO

Brasileirão Feminino – 1ª rodada

Data e horário: 16/2/2026 (segunda-feira), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio SESC Protásio Alves, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Gabi Barbieri; Paulinha, Débora, Sorriso e Eskerdinha; Lelê (Jordana), Pati Llanos (Mayara Vaz), Julia Bianchi e Darlene; Caty (Valéria Cantuário) e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Tayla (Rafa Soares), Carol Gil e Bia Menezes; Cris, Aline, Camilinha; Serrana, Isa e Gi Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Assistentes: Luciane Rodrigues dos Santos (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS)