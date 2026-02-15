Com volta de Neymar e brilho de Gabigol, Santos dá show na Vila Belmiro

Peixe atropela adversário com goleada histórica por 6 a 0; atacante marca dois gols e camisa 10 entra no segundo tempo para comandar festa / Crédito: Jogada 10

O Santos proporcionou uma noite inesquecível para a sua torcida neste domingo (15). Com uma atuação de gala, o Peixe goleou o Velo Clube por 6 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O time de Juan Vojvoda construiu o placar com extrema facilidade, resolveu a partida ainda no primeiro tempo e transformou a etapa final em um verdadeiro show. Gabigol foi o artilheiro da noite com dois gols. Além dele, Gabriel Menino marcou uma pintura e Rollheiser fechou a conta. Para completar a festa, Neymar saiu do banco e regeu o meio-campo alvinegro. O Peixe enfrenta agora o Novorizontino, em Novo Horizonte, pelas quartas de final do Paulistão. A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgará os detalhes do confronto, como data e horário, na tarde desta segunda-feira (16).

Massacre do Santos no primeiro tempo A partida começou com um susto isolado, pois Gabriel Brazão precisou fazer uma grande defesa logo cedo. Contudo, o Santos impôs seu ritmo rapidamente. Aos 6 minutos, Gabigol aproveitou escanteio de Barreal e abriu o placar. Em suma, o ímpeto ofensivo virou passeio em pouco tempo.

Aos 17, Moisés recebeu lindo lançamento de Gabigol e cabeceou no ângulo. Apenas cinco minutos depois, Thaciano aproveitou cruzamento de Gabriel Bontempo e fez o terceiro. Thaciano também deixou o dele – Foto: Raul Baretta / Santos FC

Show de Neymar e golaço de Menino Na volta para o segundo tempo, Vojvoda promoveu a entrada de Neymar, levando a Vila ao delírio. O craque assumiu a batuta do time e participou ativamente das jogadas ofensivas. Logo aos 9 minutos, o camisa 10 quase marcou, mas mandou para fora. O domínio santista aumentou ainda mais após a expulsão de Luiz Otávio, que recebeu vermelho direto após revisão do VAR. Desse modo, com um a mais, o Santos transformou a vitória em massacre. Aos 23 minutos, Gabriel Menino acertou um chute espetacular de fora da área, no ângulo, marcando o quarto gol. O quinto saiu novamente dos pés de Gabigol, que finalizou forte na diagonal aos 35. Neymar ainda teve chances de deixar o dele, mas parou na trave e em defesas do goleiro adversário. Por fim, aos 38 minutos, Rollheiser apareceu para decretar os números finais e selar o massacre por 6 a 0 na Vila Belmiro. Assim sendo, a torcida aplaudiu de pé uma das melhores atuações da equipe na temporada.