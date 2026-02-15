Com volta de Neymar e brilho de Gabigol, Santos dá show na Vila Belmiro

Com volta de Neymar e brilho de Gabigol, Santos dá show na Vila BelmiroPeixe atropela adversário com goleada histórica por 6 a 0; atacante marca dois gols e camisa 10 entra no segundo tempo para comandar festa
O Santos proporcionou uma noite inesquecível para a sua torcida neste domingo (15). Com uma atuação de gala, o Peixe goleou o Velo Clube por 6 a 0, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O time de Juan Vojvoda construiu o placar com extrema facilidade, resolveu a partida ainda no primeiro tempo e transformou a etapa final em um verdadeiro show. Gabigol foi o artilheiro da noite com dois gols. Além dele, Gabriel Menino marcou uma pintura e Rollheiser fechou a conta. Para completar a festa, Neymar saiu do banco e regeu o meio-campo alvinegro.
O Peixe enfrenta agora o Novorizontino, em Novo Horizonte, pelas quartas de final do Paulistão. A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgará os detalhes do confronto, como data e horário, na tarde desta segunda-feira (16).
Massacre do Santos no primeiro tempo
A partida começou com um susto isolado, pois Gabriel Brazão precisou fazer uma grande defesa logo cedo. Contudo, o Santos impôs seu ritmo rapidamente. Aos 6 minutos, Gabigol aproveitou escanteio de Barreal e abriu o placar. Em suma, o ímpeto ofensivo virou passeio em pouco tempo.
Aos 17, Moisés recebeu lindo lançamento de Gabigol e cabeceou no ângulo. Apenas cinco minutos depois, Thaciano aproveitou cruzamento de Gabriel Bontempo e fez o terceiro.
Thaciano também deixou o dele – Foto: Raul Baretta / Santos FC
Show de Neymar e golaço de Menino
Na volta para o segundo tempo, Vojvoda promoveu a entrada de Neymar, levando a Vila ao delírio. O craque assumiu a batuta do time e participou ativamente das jogadas ofensivas. Logo aos 9 minutos, o camisa 10 quase marcou, mas mandou para fora. O domínio santista aumentou ainda mais após a expulsão de Luiz Otávio, que recebeu vermelho direto após revisão do VAR. Desse modo, com um a mais, o Santos transformou a vitória em massacre.
Aos 23 minutos, Gabriel Menino acertou um chute espetacular de fora da área, no ângulo, marcando o quarto gol. O quinto saiu novamente dos pés de Gabigol, que finalizou forte na diagonal aos 35. Neymar ainda teve chances de deixar o dele, mas parou na trave e em defesas do goleiro adversário. Por fim, aos 38 minutos, Rollheiser apareceu para decretar os números finais e selar o massacre por 6 a 0 na Vila Belmiro.
Assim sendo, a torcida aplaudiu de pé uma das melhores atuações da equipe na temporada.
SANTOS 6 x 0 VELO CLUBE
Campeonato Paulista
Data: 15/02/2026 (domingo)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Gols: Gabigol, 6’/1ºT (1-0); Moisés, 17’/1ºT (2-0); Thaciano, 22’/1ºT (3-0); Gabriel Menino, 23’/2ºT (4-0); Gabigol, 35’/2ºT (5-0); Rollheiser, 38’/2ºT (6-0).
SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira; Willian Arão (Gabriel Menino, 13’/2ºT), Gabriel Bontempo e Thaciano (Miguelito, intervalo); Barreal (Neymar, intervalo), Moisés (Rony, 30’/2ºT) e Gabriel. Técnico: Juan Vojvoda.
VELO CLUBE: Marcelo Carné; Thomás Luciano, Gabriel Mancha, Betão e Marcelo Augusto (Daniel Amorim, intervalo); Caíque Silva (Zé Mário, intervalo), Luiz Otávio, Mateus Norton (Karl, 33’/1ºT) e Rodrigo Oliveira (Adriano Júnior, intervalo); Rodrigo Alves e Jhoninha (Islan, 15’/2ºT). Técnico: Pintado.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Enderson Emanoel Turbiani da Silva (SP)
VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)
Cartões Amarelos: Rodrigo Oliveira, Thomás Luciano, Islan (VEL)
Cartões Vermelhos: Luiz Otávio (VEL)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.