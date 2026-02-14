Hulk vibra com primeiro hat-trick pelo Atlético e diz que pediu desculpas a Sampaoli

Hulk vibra com primeiro hat-trick pelo Atlético e diz que pediu desculpas a SampaoliPrincipal destaque da goleada do Galo por 7 a 2 sobre o Itabirito pelo Campeonato Mineiro, camisa 7 comenta a saída do técnico argentino
O atacante Hulk teve uma atuação de gala na goleada do Atlético sobre o Itabirito pelo Campeonato Mineiro. Autor de três gols neste sábado (14), ele alcançou seu primeiro hat-trick com a camisa alvinegra. Após o apito final, o camisa 7 celebrou não apenas o desempenho individual, mas também o objetivo coletivo alcançado com a classificação.
“Feliz pela classificação em busca do sétimo título consecutivo. Não é fácil. Agradeço a Deus pelo meu primeiro hat-trick pelo Galo”, iniciou ele, em entrevista ao canal Premiere.
O jogador ainda comentou a saída do técnico Jorge Sampaoli, destacando que o elenco assumiu a responsabilidade pelos resultados insatisfatórios. Além disso, revelou ter conversado com o treinador argentino antes de sua despedida.
“Temos uma grande parcela de culpa na dispensa do nosso treinador. O jogador é quem entra em campo. Pedi desculpas ao Sampaoli e a toda comissão dele por não ter ajudado mais em nome dos jogadores”, afirmou o camisa 7.
Regularidade e artilharia de Hulk
Com os três gols, Hulk voltou a figurar entre os principais candidatos à artilharia do Estadual. Assim, o atacante reforçou sua consistência na competição: disputa o Mineiro pela sexta vez e já foi artilheiro em quatro das cinco edições anteriores que participou.
“O mais importante é o título, prefiro o título. Mas se vier com a artilharia, será perfeito”, concluiu o atacante.