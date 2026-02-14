Hulk vibra com primeiro hat-trick pelo Atlético e diz que pediu desculpas a Sampaoli

Principal destaque da goleada do Galo por 7 a 2 sobre o Itabirito pelo Campeonato Mineiro, camisa 7 comenta a saída do técnico argentino / Crédito: Jogada 10

O atacante Hulk teve uma atuação de gala na goleada do Atlético sobre o Itabirito pelo Campeonato Mineiro. Autor de três gols neste sábado (14), ele alcançou seu primeiro hat-trick com a camisa alvinegra. Após o apito final, o camisa 7 celebrou não apenas o desempenho individual, mas também o objetivo coletivo alcançado com a classificação. “Feliz pela classificação em busca do sétimo título consecutivo. Não é fácil. Agradeço a Deus pelo meu primeiro hat-trick pelo Galo”, iniciou ele, em entrevista ao canal Premiere.

O jogador ainda comentou a saída do técnico Jorge Sampaoli, destacando que o elenco assumiu a responsabilidade pelos resultados insatisfatórios. Além disso, revelou ter conversado com o treinador argentino antes de sua despedida.