Cruzeiro vence URT e se classifica para as semis do Campeonato Mineiro

Cruzeiro vence URT e se classifica para as semis do Campeonato MineiroSe preparando para estrear na temporada de 2026, atacante do Santos foi as redes sociais e postou dois vídeos em clima carnavalesco
O Cruzeiro se impôs e venceu a URT por 2 a 1, fora de casa, neste sábado (14/2) e se classificou para as semifinais do Campeonato Mineiro. Kaio Jorge e Arroyo marcaram ainda no primeiro tempo e garantiram o triunfo da Raposa. Por outro lado, a equipe do interior de Minas descontou com Mateus Peloogia, mas acabou sendo eliminada. O jogo ficou marcado também pelas expulsões de Matheus Henrique e Pedro Henrique, que mexeram com a velocidade do jogo.
Com o resultado, o Cruzeiro agora vai encarar o Pouso Alegre na semifinal do Campeonato Mineiro. A outra partida será entre Atlético-MG e América-MG.
Primeiro tempo
A URT abriu o placar logo aos dois minutos com Gabriel Moysés. Contudo, Federico Andrade, que participa da jogada, estava impedido no início do lance e o tento foi anulado. Após o susto, o Cruzeiro começou a tomar às rédeas da partida. Matheus Pereira tentou em três oportunidades, mas em todas as chances não caprichou na finalização. Na sua quarta tentativa, o camisa 10 parou em Ariel, que deu rebote no pé de Gerson. O meia, mais rápido, se antecipou ao arqueiro e deu um toque sútil para Kaio Jorge, que livre de marcação, fez 1 a 0. Já nos acréscimos da etapa inicial, a Raposa chegou ao segundo gol com Arroyo. O equatoriano recebeu lindo lançamento, arrancou e ampliou o marcador. Já no último lance do primeiro tempo, o volante Matheus Henrique recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a equipe celeste com um a menos.
Segundo tempo
Com vantagem numérica, a URT começou o segundo tempo em cima do Cruzeiro, mas não conseguia criar grandes oportunidades. Além disso, a superioridade durou pouco. Afinal, aos 12 minutos, Pedro Henrique deu uma entrada dura em Matheus Pereira e foi expulso. No 10 contra 10, o jogo perdeu em emoção. Christian quase marcou o terceiro da Raposa, mas tentou cavar e jogou nas mãos do goleiro Adriel. Já nos acréscimos, Mateus Peloggia descontou para o time do interior de Minas, mas nada que tirasse o triunfo da equipe Celeste, classificada para a semifinal do Campeonato Mineiro.
URT 1X2 CRUZEIRO
Campeonato Mineiro – 8ª rodada
Data e horário: 14/02/2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Zama Maciel, Patos de Minas (MG)
Gols: Kaio Jorge, 26’/1ºT (0-1); Arroyo, 48’/1ºT (0-2); Mateus Peloggia, 52’/2ºT (1-2);
URT: Ariel; Leandro Silva (Mateus Peloggia, 25’/1ºT), Léo Santos e Victor Sallinas e Gabriel Augusto (Sandro, 33’/2ºT); Hippólito (Laércio, intervalo), Pedro Henrique e John Everson; Federico Andrade (Wesley Hiago, intervalo), Cesinha e Gabriel Moysés (Marcelo Maçola, 33’/2ºT). Técnico: Ito Roque
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba (João Marcelo, 30’/2ºT) e Kaiki Bruno (Kauã Prates, 37’/2ºT); Lucas Silva, Matheus Henrique, Gerson (Christian, 21’/2ºT) e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Wanderson, 21’/2ºT) e Arroyo (Lucas Romero, intervalo). Técnico: Tite.
Árbitro: Hieger Túlio Cardoso
Auxiliares: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza
VAR: Michel Patrick Costa Guimarães
Cartões Amarelos: Hippólito, Gabriel Moysés e Mateus Peloggia (URT); Willian, Matheus Henrique (CRU)
Cartão Vermelho: Pedro Henrique (URT); Matheus Henrique (CRU)