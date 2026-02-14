Cruzeiro vence URT e se classifica para as semis do Campeonato Mineiro

Se preparando para estrear na temporada de 2026, atacante do Santos foi as redes sociais e postou dois vídeos em clima carnavalesco / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro se impôs e venceu a URT por 2 a 1, fora de casa, neste sábado (14/2) e se classificou para as semifinais do Campeonato Mineiro. Kaio Jorge e Arroyo marcaram ainda no primeiro tempo e garantiram o triunfo da Raposa. Por outro lado, a equipe do interior de Minas descontou com Mateus Peloogia, mas acabou sendo eliminada. O jogo ficou marcado também pelas expulsões de Matheus Henrique e Pedro Henrique, que mexeram com a velocidade do jogo. Com o resultado, o Cruzeiro agora vai encarar o Pouso Alegre na semifinal do Campeonato Mineiro. A outra partida será entre Atlético-MG e América-MG.

Primeiro tempo A URT abriu o placar logo aos dois minutos com Gabriel Moysés. Contudo, Federico Andrade, que participa da jogada, estava impedido no início do lance e o tento foi anulado. Após o susto, o Cruzeiro começou a tomar às rédeas da partida. Matheus Pereira tentou em três oportunidades, mas em todas as chances não caprichou na finalização. Na sua quarta tentativa, o camisa 10 parou em Ariel, que deu rebote no pé de Gerson. O meia, mais rápido, se antecipou ao arqueiro e deu um toque sútil para Kaio Jorge, que livre de marcação, fez 1 a 0. Já nos acréscimos da etapa inicial, a Raposa chegou ao segundo gol com Arroyo. O equatoriano recebeu lindo lançamento, arrancou e ampliou o marcador. Já no último lance do primeiro tempo, o volante Matheus Henrique recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a equipe celeste com um a menos.