Aprovado? Paquetá vira funk após retorno ao Flamengo; ouça

O jogador não só tomou conhecimento, como aprovou o funk produzido pelo amigo. “Goxteiiiiiii “, escreveu o reforço rubro-negro nos comentários do vídeo no Instagram.

Relação com jogadores do Flamengo

O DJ se consolidou como presença constante em eventos de jogadores de futebol em 2018, após ter o início da carreira impulsionado por Anitta. Desde então, ele passou a circular com frequência em cerimônias e momentos de lazer dos atletas, sobretudo aqueles com passagem pelo Flamengo.

No casamento de Paquetá, por exemplo, o DJ foi tietado por outros titulares do Flamengo à época — nomes como Everton Ribeiro e Rodinei. O lateral chegou a comandar o som durante a apresentação de Zullu e postou uma foto acompanhada do artista em suas redes à época.

Zullu também esteve à frente da despedida de Gerson, quando o volante deixou o Flamengo em 2025 para atuar no Zenit.

E a estreia de Lucas Paquetá?

Enquanto torcedores seguem com homenagens fora de campo, o Flamengo acelera os trâmites para liberar seu principal reforço. O clube agora aguarda a regularização da documentação do meia no BID da CBF e conta com o registro até o fim da tarde desta sexta-feira (30).

Basta o nome no BID para o meia ficar disponível para a Supercopa do Brasil, no domingo (1), contra o Corinthians, em Brasília. O camisa 20 já passou por exames médicos, esteve no Ninho do Urubu e se reuniu com José Boto e Filipe Luís.

