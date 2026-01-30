Aprovado? Paquetá vira funk após retorno ao Flamengo; ouça

Aprovado? Paquetá vira funk após retorno ao Flamengo; ouçaEm meio à expectativa para reestreia pelo Rubro-Negro, o meio-campista curtiu a música produzida pelo "DJ queridinho dos jogadores"
A estreia ainda nem aconteceu, mas o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo já inspirou o lançamento de uma música assinada pelo DJ Zullu. O artista, que é amigo pessoal do meia, mesclou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro com a marca do jogador para produzir um funk dedicado ao reforço.
Zullu mantém relação próxima com o meia desde a primeira passagem do jogador pelo Flamengo. Torcedor do clube, o DJ tocou no casamento do Garoto do Ninho com Maria Eduarda Fournier, a Duda Fournier, em 2018, e participou de outros momentos da família.
Agora, o DJ decidiu agregar mais um capítulo à amizade com um lançamento que se insere no contexto da negociação de R$ 260 milhões. Zullu fez referências sobretudo à marca registrada do meia fora das quatro linhas, reconhecido por seus “passinhos”.
“Essa jogada é envolvente, o Paquetá vai te ensinar. É só tu mexer o ‘ombrin’, balançando para lá e para cá. No passinho do Pa-que-tá”, diz um trecho.
O jogador não só tomou conhecimento, como aprovou o funk produzido pelo amigo. “Goxteiiiiiii “, escreveu o reforço rubro-negro nos comentários do vídeo no Instagram.
Relação com jogadores do Flamengo
O DJ se consolidou como presença constante em eventos de jogadores de futebol em 2018, após ter o início da carreira impulsionado por Anitta. Desde então, ele passou a circular com frequência em cerimônias e momentos de lazer dos atletas, sobretudo aqueles com passagem pelo Flamengo.
No casamento de Paquetá, por exemplo, o DJ foi tietado por outros titulares do Flamengo à época — nomes como Everton Ribeiro e Rodinei. O lateral chegou a comandar o som durante a apresentação de Zullu e postou uma foto acompanhada do artista em suas redes à época.
Zullu também esteve à frente da despedida de Gerson, quando o volante deixou o Flamengo em 2025 para atuar no Zenit.
E a estreia de Lucas Paquetá?
Enquanto torcedores seguem com homenagens fora de campo, o Flamengo acelera os trâmites para liberar seu principal reforço. O clube agora aguarda a regularização da documentação do meia no BID da CBF e conta com o registro até o fim da tarde desta sexta-feira (30).
Basta o nome no BID para o meia ficar disponível para a Supercopa do Brasil, no domingo (1), contra o Corinthians, em Brasília. O camisa 20 já passou por exames médicos, esteve no Ninho do Urubu e se reuniu com José Boto e Filipe Luís.
