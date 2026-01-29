Início avassalador: Endrick é eleito o melhor jogador do mês da Ligue 1

Início avassalador: Endrick é eleito o melhor jogador do mês da Ligue 1Emprestado pelo Real Madrid, atacante vive excelente começo pelo Lyon, com cinco gols marcados nos três primeiros jogos pelo Lyon
Endrick foi eleito o melhor jogador do mês da Ligue 1, reconhecimento que coroa o início do atacante pelo Lyon. Emprestado pelo Real Madrid, o brasileiro se tornou, em apenas três jogos, peça central da equipe e com números que chamam atenção no cenário europeu.
No último jogo, o atacante anotou um hat-trick na vitória por 5 a 2 sobre o Metz. Aliás, feito que o colocou como o brasileiro mais jovem a marcar três gols em um mesmo jogo no futebol europeu, superando Ronaldo Fenômeno.
Nos três primeiros jogos pelo Lyon em 2026, o atacante já balançou as redes cinco vezes. Assim, lidera o ranking de participações em gols entre jogadores sub-20 das principais ligas da Europa. O brasileiro está à frente de nomes como Lamine Yamal, do Barcelona, e Shaqueel Van Persie, do Feyenoord.
O impacto também se reflete fora de campo. Afinal, o jogo contra o Metz foi o mais assistido da temporada da Ligue 1 na CazéTV, com pico de 706 mil aparelhos conectados, fazendo o Lyon superar o PSG em audiência na plataforma brasileira.
Endrick viraliza nas redes sociais
Os seis vídeos postados pelo jogador nos Reels do Instagram chegaram a mais de 50 milhões de views em apenas 30 dias após a publicação da primeira postagem, que foi justamente sobre o anúncio de sua chegada ao Lyon, em collab com o clube.
Esse número de views sobe para mais de 110 milhões se somadas as postagens do Lyon de imagens de treinos, lances de jogo ou entrevistas em que Endrick aparece ao lado do elenco. Assim, na página do clube, os views com vídeos de Endrick chegaram a mais de 60 milhões.
