Início avassalador: Endrick é eleito o melhor jogador do mês da Ligue 1

O impacto também se reflete fora de campo. Afinal, o jogo contra o Metz foi o mais assistido da temporada da Ligue 1 na CazéTV, com pico de 706 mil aparelhos conectados, fazendo o Lyon superar o PSG em audiência na plataforma brasileira.

Endrick viraliza nas redes sociais

Os seis vídeos postados pelo jogador nos Reels do Instagram chegaram a mais de 50 milhões de views em apenas 30 dias após a publicação da primeira postagem, que foi justamente sobre o anúncio de sua chegada ao Lyon, em collab com o clube.